Conseil Municipal 6 Boulevard de la République Lambesc, 4 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La vie du conseil municipal est rythmée par les conseils qui en moyenne sont réunis chaque mois..

2023-12-06 19:00:00 fin : 2023-12-06 21:00:00. .

6 Boulevard de la République Mairie de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The life of the municipal council is punctuated by council meetings, which on average take place every month.

La vida del Consejo Municipal está jalonada de reuniones, que se celebran por término medio cada mes.

Das Leben des Stadtrats wird von den Ratssitzungen bestimmt, die im Durchschnitt jeden Monat stattfinden.

Mise à jour le 2023-11-29 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc