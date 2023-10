RENCONTRE AVEC VICTOR GUILBERT POUR SON LIVRE « BROUILLARDS » 6 Boulevard de la Liberté Lodève, 15 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Après « Douve » et « Terra Nullius », rencontre avec Victor Guilbert pour ce troisième opus, « Brouillards ».

2023-11-15 17:30:00 fin : 2023-11-15 . .

6 Boulevard de la Liberté

Lodève 34700 Hérault Occitanie



After « Douve » and « Terra Nullius », meet Victor Guilbert for this third opus, « Brouillards »

Después de « Douve » y « Terra Nullius », conozca a Victor Guilbert para esta tercera obra, « Brouillards »

Nach « Douve » und « Terra Nullius », Treffen mit Victor Guilbert für dieses dritte Opus, « Brouillards »

Mise à jour le 2023-10-11 par OT LODEVOIS ET LARZAC