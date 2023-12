Vos fêtes de fin d’année avec Ailleurs by Westotel 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec Ailleurs by Westotel 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 18 décembre 2023, Le pouliguen. Vos fêtes de fin d’année avec Ailleurs by Westotel 18 décembre 2023 – 7 janvier 2024 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Menu adulte: 42 Découvrez le menu spécialement préparé par le restaurant Ailleurs by Westotel pour célébrer les fêtes de fin d’année. 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 55 40 00 00 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@westotel-lepouliguen.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.westotel-lepouliguen.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vos-fetes-de-fin-d-annee-avec-ailleurs-by-westotel-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T09:00:00+01:00 – 2023-12-18T19:00:00+01:00

2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00 LOISIRS Y|RESTAURANTAILLEURSBYWESTOTEL|TEPASFINANNEEAILLEURS2023 Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Adresse 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen latitude longitude 47.28245;-2.428

6 boulevard de La Libération 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/