[Exposition photo] Lola G. « Le langage silencieux des arbres » 6 bis rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer, 28 octobre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Venez découvrir l’exposition de Lola G. « Le langage silencieux des arbres » organisée dans le cadre des « Botaniques de Varengeville »

Lola G. est une artiste poète qui, depuis sept ans, est jardinière dans une petite entreprise d’arboriculture, basée au Sud de Londres. Un tournant professionnel inattendu pour cette parisienne d’origine, diplômée en langue et civilisation arabes de l’institut des Langues Orientales de Paris, qui a trouvé, dans ce nouveau métier, des ponts singuliers qui l’ont ramenée à ses thèmes de prédilection : les alphabets, les mots et les langues; l’écriture, la poésie, la mythologie, et bien sûr, la civilisation arabo-musulmane.

En quête de sacré, sa recherche tant mystique que créative la conduit à explorer d’incessants allers et retours entre le monde subtil du langage et celui, tangible, de la terre, de la nature et des corps. Car au fond, pour elle, tout est langage. Et tout respire d’un même rythme, d’un même souffle. C’est lui qui nous exprime, nous “emparole”. Ici, un arbre. Là, une civilisation. Une lettre. Un son. Un homme. Un sentiment. A chacun ses mots, puisque tout est poésie.

Artiste poète et jardinière, Lola G. utilise divers médiums, l’écriture bien sûr, la poésie mais aussi le dessin, les collages et la photographie. Elle ne se doutait pas que les arbres qu’elle soignait, taillait et coupait parfois allaient lui révéler ce que les mots cachent sous l’écorce… Au début, elle n’a pas vraiment fait attention à ces dessins surprenants qui apparaissaient lorsqu’elle coupait un tronc d’arbre. Jusqu’au jour où un de ces dessins a tellement attiré son regard qu’elle en a pris un cliché puis un autre avec son smartphone… La beauté cachée des dessins formée notamment par les attaques des champignons au coeur du bois a fini par devenir hypnotique. A partir de là, elle s’est mise en quêtes d’images, et cette recherche est devenue un projet artistique.

Elle ne retouche pas vraiment les photographies qu’elle prend sur le vif. Elle en modifie seulement la luminosité et la saturation des images. Son travail essentiel tient dans son regard de poète qui lui a donné l’impulsion de saisir les beautés cachées de l’intérieur des arbres et d’en révéler les dessins merveilleux. A partir de quoi, elle a créé un langage silencieux qu’elle transmet en photos et en mots, dans une collection qu’elle a tout naturellement intitulée Poetree.

> Entrée libre au musée les 28 et 29 octobre à l’occasion des “Botaniques de Varengeville”.

> Entrée payante du 30 octobre au 5 novembre..

Vendredi 2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

6 bis rue Marguerite Rolle Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Come and discover Lola G.’s exhibition « The silent language of trees », organized as part of the « Botaniques de Varengeville »

Lola G. is an artist-poet who, for the past seven years, has been working as a gardener in a small arboricultural business based in South London. An unexpected professional turn for this Parisian by birth, with a degree in Arabic language and civilization from the Institut des Langues Orientales in Paris, she has found, in this new profession, singular bridges that have brought her back to her favorite themes: alphabets, words and languages; writing, poetry, mythology and, of course, Arab-Muslim civilization.

Her quest for the sacred, both mystical and creative, leads her to explore the incessant back-and-forth between the subtle world of language and the tangible world of the earth, nature and bodies. Because for her, everything is language. And everything breathes the same rhythm, the same breath. This is what expresses us, what ?seizes? us. Here, a tree. There, a civilization. A letter. A sound. A man. A feeling. To each his own words, for all is poetry.

An artist, poet and gardener, Lola G. uses a variety of media: writing and poetry, of course, but also drawing, collage and photography. Little did she know that the trees she tended, pruned and sometimes cut would reveal to her what words hide beneath the bark? At first, she didn’t pay much attention to the surprising patterns that appeared when she cut a tree trunk. Until one day, one of these drawings caught her eye so much that she took a snapshot and then another with her smartphone? The hidden beauty of the drawings, formed in particular by the attacks of fungi in the heart of the wood, eventually became hypnotic. From there, she began to search for images, and this search became an artistic project.

She doesn’t really retouch the photographs she takes on the spot. She only modifies the luminosity and saturation of the images. Her essential work lies in her poetic eye, which has given her the impulse to capture the hidden beauties inside trees and reveal their marvellous patterns. From this, she has created a silent language that she conveys in photos and words, in a collection she has quite naturally entitled Poetree.

> Free admission to the museum on October 28 and 29 for the « Botaniques de Varengeville ».

> Admission charged from October 30 to November 5.

Venga a descubrir la exposición de Lola G. « El lenguaje silencioso de los árboles », organizada en el marco de las « Botaniques de Varengeville »

Lola G., artista y poeta, trabaja desde hace siete años como jardinera en una pequeña empresa de arboricultura del sur de Londres. Para esta parisina de nacimiento, licenciada en Lengua y Civilización Árabes por el Instituto de Lenguas Orientales de París, ha sido un cambio profesional inesperado. En esta nueva profesión ha encontrado puentes insólitos que la han devuelto a sus temas favoritos: los alfabetos, las palabras y las lenguas; la escritura, la poesía, la mitología y, por supuesto, la civilización árabe-musulmana.

Su búsqueda de lo sagrado, tanto místico como creativo, la ha llevado a explorar el incesante vaivén entre el mundo sutil del lenguaje y el mundo tangible de la tierra, la naturaleza y el cuerpo. Al fin y al cabo, para ella todo es lenguaje. Y todo respira el mismo ritmo, el mismo aliento. Es el lenguaje el que nos expresa, el que nos « atrapa ». Aquí, un árbol. Allí, una civilización. Una letra. Un sonido. Un hombre. Un sentimiento. A cada cual sus palabras, porque todo es poesía.

Artista, poeta y jardinera, Lola G. utiliza diversos medios, la escritura y la poesía por supuesto, pero también el dibujo, el collage y la fotografía. No tenía ni idea de que los árboles que cuidaba, podaba y a veces cortaba le revelarían las palabras que se esconden bajo la corteza? Al principio, no prestaba mucha atención a los sorprendentes patrones que aparecían cuando cortaba el tronco de un árbol. Hasta que un día, uno de los dibujos le llamó tanto la atención que tomó una instantánea y luego otra con su smartphone? La belleza oculta de los dibujos, formada en particular por los ataques de los hongos en el corazón de la madera, acabó convirtiéndose en hipnótica. A partir de ahí, empezó a buscar imágenes, y esta búsqueda se convirtió en un proyecto artístico.

En realidad, no retoca las fotografías que toma in situ. Se limita a modificar la luminosidad y la saturación de las imágenes. Su obra esencial reside en su ojo poético, que le ha dado el impulso necesario para captar las bellezas ocultas en el interior de los árboles y revelar sus maravillosos patrones. A partir de ahí, ha creado un lenguaje silencioso que transmite en fotos y palabras, en una colección que ha titulado con toda naturalidad Poetree.

> Entrada gratuita al museo los días 28 y 29 de octubre, coincidiendo con las Botaniques de Varengeville.

> Entrada de pago del 30 de octubre al 5 de noviembre.

Entdecken Sie die Ausstellung von Lola G. « Die stille Sprache der Bäume », die im Rahmen der « Botaniques de Varengeville » organisiert wird

Lola G. ist eine poetische Künstlerin, die seit sieben Jahren als Gärtnerin in einem kleinen Baumzuchtbetrieb in Südlondon arbeitet. Eine unerwartete berufliche Wende für die gebürtige Pariserin, die am Institut des Langues Orientales in Paris Arabisch studiert hat und in diesem neuen Beruf einzigartige Brücken zu ihren Lieblingsthemen gefunden hat: Alphabete, Wörter und Sprachen, Schrift, Poesie, Mythologie und natürlich die arabisch-islamische Zivilisation.

Auf der Suche nach dem Heiligen führt sie ihre mystische und kreative Suche zu einem unaufhörlichen Hin und Her zwischen der subtilen Welt der Sprache und der greifbaren Welt der Erde, der Natur und der Körper. Denn im Grunde ist für sie alles Sprache. Und alles atmet in einem einzigen Rhythmus, in einem einzigen Atem. Sie ist es, die uns ausdrückt, die uns ergreift. Hier ein Baum. Hier eine Zivilisation. Ein Buchstabe. Ein Klang. Ein Mensch. Ein Gefühl. Jedem seine Worte, denn alles ist Poesie.

Lola G. ist eine Dichterin und Gärtnerin, die verschiedene Medien verwendet: Schreiben, Poesie, Zeichnungen, Collagen und Fotografie. Sie hatte keine Ahnung, dass die Bäume, die sie pflegte, beschnitt und manchmal auch fällte, ihr zeigen würden, was die Worte unter der Rinde verbergen? Zunächst achtete sie nicht wirklich auf die erstaunlichen Muster, die entstanden, wenn sie einen Baumstamm absägte. Doch eines Tages fiel ihr eine dieser Zeichnungen so sehr auf, dass sie mit ihrem Smartphone ein Foto davon machte und dann noch ein weiteres Die verborgene Schönheit der Zeichnungen, die vor allem durch den Pilzbefall im Inneren des Holzes entstanden, wirkte schließlich hypnotisierend. Von da an machte sie sich auf die Suche nach Bildern und diese Suche wurde zu einem Kunstprojekt.

Sie retuschiert die Fotos, die sie aus dem Stegreif macht, nicht wirklich. Sie verändert lediglich die Helligkeit und die Sättigung der Bilder. Ihre wesentliche Arbeit besteht in ihrem poetischen Blick, der ihr den Impuls gab, die verborgenen Schönheiten im Inneren der Bäume zu erfassen und ihre wunderbaren Muster zu enthüllen. Daraus hat sie eine stille Sprache geschaffen, die sie in Fotos und Worten in einer Kollektion vermittelt, die sie ganz selbstverständlich Poetree nennt.

> Freier Eintritt ins Museum am 28. und 29. Oktober anlässlich der « Botaniques de Varengeville ».

> Kostenpflichtiger Eintritt vom 30. Oktober bis 5. November.

