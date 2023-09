[Visite guidée] Exposition Chromatique 6 bis rue Marguerite Rolle Varengeville-sur-Mer, 22 octobre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Ginette Poullet, guide conférencière et l’artiste Cécile Guérard vous retrouve pour une visite guidée de l’exposition Chormatique. Cécile Guérard a créé un chemin de couleurs en s’inspirant de peintures de Michel Ciry. Une exposition qui vous permettra de découvrir une partie secrète de la collection par le biais de la couleur, thématique universelle qui a tant à nous dire..

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . .

6 bis rue Marguerite Rolle Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Tour guide Ginette Poullet and artist Cécile Guérard join us for a guided tour of the Chormatique exhibition. Cécile Guérard has created a trail of colors inspired by paintings by Michel Ciry. This exhibition will enable you to discover a secret part of the collection through the medium of color, a universal theme with so much to tell us.

Ginette Poullet, guía turística, y la artista Cécile Guérard le acompañarán en una visita guiada a la exposición Chormatique. Cécile Guérard ha creado un recorrido de colores inspirado en los cuadros de Michel Ciry. Esta exposición le permitirá descubrir una parte secreta de la colección a través del color, un tema universal que tiene tanto que decirnos.

Die Fremdenführerin Ginette Poullet und die Künstlerin Cécile Guérard treffen sich mit Ihnen zu einer Führung durch die Ausstellung Chormatique. Cécile Guérard hat einen Farbweg geschaffen, der sich an den Gemälden von Michel Ciry orientiert. Eine Ausstellung, die es Ihnen ermöglicht, einen geheimen Teil der Sammlung über die Farbe zu entdecken, ein universelles Thema, das uns so viel zu sagen hat.

