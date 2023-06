Les Mardis de l’Émaillage – Initiation à l’émaillage sur lave 6 bis Rue de derrière le four Volvic, 4 juillet 2023, Volvic.

Volvic,Puy-de-Dôme

Initiation à la lave émaillée au cœur de Volvic.

Venez partager un joli moment de détente et de création..

2023-07-04 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

6 bis Rue de derrière le four

Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Initiation to enamelled lava in the heart of Volvic.

Come and share a nice moment of relaxation and creation.

Iniciación a la lava esmaltada en el corazón de Volvic.

Ven a compartir un agradable momento de relajación y creación.

Einführung in die glasierte Lava im Herzen von Volvic.

Erleben Sie einen schönen Moment der Entspannung und des kreativen Schaffens.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic