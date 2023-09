Foire de Nexon 6, bis Place de la République Nexon, 15 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Tous les 3èmes vendredi du mois, le marché de Nexon s’étoffe et devient la foire. Présence entre autre d’un boucher-charcutier-traiteur, un éleveur-fromager (chèvres et vaches), un primeur, un maraîcher, un horticulteur, un poissonnier, etc..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 12:00:00. .

6, bis Place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every 3rd Friday of the month, the Nexon market expands and becomes a fair. You’ll find a butcher, pork butcher and delicatessen, a goat and cow farmer, a greengrocer, a market gardener, a horticulturalist, a fishmonger and more.

Cada tercer viernes de mes, el mercado de Nexon se amplía y se convierte en feria. En el mercado hay un carnicero, charcutero y charcutero, un ganadero de cabras y vacas, un frutero, un hortelano, un horticultor, un pescadero, etc.

Jeden dritten Freitag im Monat wird der Markt von Nexon erweitert und zum Jahrmarkt umfunktioniert. Hier gibt es u. a. einen Metzger und Feinkosthändler, einen Züchter und Käser (Ziegen und Kühe), einen Gemüsehändler, einen Gärtner, einen Fischhändler usw.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus