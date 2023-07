Exposition « Arbres et forêts » 6, bis place de la République Nexon, 3 juillet 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Venez vous perdre dans la forêt de photographie de Michel Carlué : apprenez à regarder l’arbre autrement à travers l’objectif d’un photographe limousin amoureux de sa région.

Diffusion du film Le Châtaignier, de Marc Deprat.

Rdv cet été à l’Office de Tourisme de Nexon aux horaires d’ouverture..

2023-07-03 fin : 2023-08-31 12:00:00. EUR.

6, bis place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and lose yourself in Michel Carlué?s forest of photographs: learn to look at trees differently through the lens of a Limousin photographer in love with his region.

Screening of Marc Deprat?s film Le Châtaignier.

This summer, visit the Nexon Tourist Office during opening hours.

Venga a perderse en el bosque de fotografías de Michel Carlué: aprenda a mirar los árboles de otra manera a través del objetivo de un fotógrafo lemosín enamorado de su región.

Proyección de la película Le Châtaignier, de Marc Deprat.

Visite la Oficina de Turismo de Nexon en horario de apertura este verano.

Verlieren Sie sich im Fotowald von Michel Carlué: Lernen Sie, den Baum durch das Objektiv eines Fotografen aus dem Limousin, der seine Region liebt, auf andere Weise zu betrachten.

Der Film Le Châtaignier (Die Kastanie) von Marc Deprat wird gezeigt.

Treffpunkt im Sommer im Office de Tourisme von Nexon zu den Öffnungszeiten.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus