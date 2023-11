EXPOSITION DE CALLIGRAPHIE 6 Bis, Boulevard Saint-Michel Coulaines Catégories d’Évènement: Coulaines

Sarthe EXPOSITION DE CALLIGRAPHIE 6 Bis, Boulevard Saint-Michel Coulaines, 4 décembre 2023, Coulaines. Coulaines,Sarthe EXPOSITION à L’HERBERIE.

6 Bis, Boulevard Saint-Michel Centre d’animation de l’Herberie

Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire



EXHIBITION at L'HERBERIE EXPOSICIÓN en L'HERBERIE AUSSTELLUNG IN DER HERBERIE

