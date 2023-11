RENCONTRE AVEC »GASTON » 6 bis Boulevard de la Liberté Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Rencontre avec « Gaston », l’illustrateur du roman graphique « Renaud né sous le signe de l’Hexagone »

Places limitées.

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

6 bis Boulevard de la Liberté

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Meet « Gaston », the illustrator of the graphic novel « Renaud né sous le signe de l’Hexagone »

Limited seating

Conozca a « Gaston », el ilustrador de la novela gráfica « Renaud né sous le signe de l’Hexagone »

Aforo limitado

Treffen mit « Gaston », dem Illustrator der Graphic Novel « Renaud né sous le signe de l’Hexagone » (Renaud geboren im Zeichen des Hexagons)

Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-11-24 par OT LODEVOIS ET LARZAC