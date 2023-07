La tête ailleurs 6 bd CarnotGuéret, 23000 Guéret, 5 août 2023, Guéret.

La tête ailleurs Samedi 5 août, 19h00 6 bd CarnotGuéret, 23000 entrée libre sur réservation

Voltairine, 70 ans, vient se recueillir sur un lieu emblématique de son enfance, mais quelqu’une est venue au rendez-vous alors qu’elle n’y était pas conviée… C’est sa mère, qui lui apparaît sous ses traits de jeune femme, à l’époque où Voltairine avait 9 ans.

S’engage alors un ultime dialogue entre une mère dont les pieds ont toujours été sur terre, et une fille dont la tête est encore dans les nuages de l’imaginaire.

C’est l’histoire du lien entre cette petite fille et sa mère célibataire. Cette mère qui, elle aussi avait la tête ailleurs, mais plutôt du côté du syndicalisme et des manifs.

Une histoire où les rêves permettent de vivre et d’affronter la réalité. Une histoire où la capacité à imaginer peut soutenir, faire rugir et vitaliser.

6 bd CarnotGuéret, 23000 6 Bd Carnot, Guéret 23000 Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T19:00:00+02:00 – 2023-08-05T20:00:00+02:00

