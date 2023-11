Festival enfants des cinés 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen, 13 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Avec son festival Enfants des Cinés, le cinéma Lux vivra pendant un mois au rythme des enfants : nouveautés et reprises de films pour le jeune public, ciné-spectacles, ateliers et rencontres avec les réalisateurs… Tout est prévu pour passer de beaux moments en famille ! Films à l’affiche

Pour les horaires des séances, consultez le programme hebdomadaire du Cinéma LUX ou le site www.cinemalux.org. A partir du 8 novembre L’Hiver d’Edmond et Lucy. Programme de 4 courts-métrages d’animation de François Narboux (45 min). 2023. Tout public A partir de 3 ans. A partir du 22 novembre L’Incroyable Noël de Shaun le mouton. Programme de 2 courts-métrages d’animation de Aardman Animation (52 min). 2023. Tout public A partir de 4 ans. A partir du 29 novembre Le Garçon et le héron. Film d’animation de Hayao Miyazaki (2h04) 2023 Version française Tout public A partir de 10 ans. A partir du 6 décembre La Course au miel. Film d’animation de Anna Blaszczyk (1h10). 2023. Tout public A partir de 5 ans. A partir du 20 ou 27 décembre Les Inséparables. Film d’animation de Jérémie Degruson (1h25). 2023. Tout public A partir de 6 ans. A partir du 13 décembre Pat patrouilles : La Super-Patrouille. Film d’animation de Cal Brunker (1h33). 2023. Tout public A partir de 5 ans. Sirocco et le royaume des courants d’airs. Film d’animation de Benoît Chieux (1h15). 2023. Tout public A partir de 6 ans. A partir du 27 décembre Migration. Film d’animation de Benjamin Renner (1h30). 2023. Tout public A partir de 6 ans. Wish – Asha et la bonne étoile. Film d’animation des Studios Disney (1h35). 2023. Tout public A partir de 6 ans. Animations Atelier « Esprit de Noël »

Mercredi 13 décembre à 14h

Après la projection de Sirocco et le royaume des courants d’air, prépare Noël en fabriquant une décoration pour ta maison et une carte de voeux !

A partir de 6 ans. Sans réservation. Gratuit Atelier « Esprit de la forêt »

Mercredi 20 décembre à 10h15

Après la projection de L’Hiver d’Edmond et Lucie, découvre l’hiver et les animaux de la forêt !

A partir de 4 ans. Réservation obligatoire en ligne.

Tarif : 4.50€ le film seul. Formule film + atelier : 7€ Atelier de création artistique

Mercredi 27 décembre à 14h

En parallèle de son exposition visible dans le hall du Lux tout le mois de Décembre, l’illustratrice Alice Dufay propose un atelier s’inspirant de ses techniques et de son univers où il s’agira de dessiner et de scénariser une histoire courte.

Pour les 8-13 ans. Réservation obligatoire en ligne.

Tarif : 10€ Atelier doublage

Jeudi 28 décembre à 14h

Après la projection de Porco Rosso, donne ta voix aux personnages du film comme dans un studio avec la réalisatrice Géraldine Mari. En partenariat avec MacaO 7ème Art.

A partir de 8 ans. Réservation conseillée en ligne ou à la billetterie du cinéma.

Tarif : 5€ Ciné-spectacle

Jeudi 4 janvier à 14h

Formule spéciale avec le spectacle Hanako par la compagnie Amavada, suivie d’un entracte avec un goûter offert et le film Mon voisin Totoro.

A partir de 5 ans. Réservation conseillée en ligne ou à la billetterie du cinéma.

Tarif : 12€ Avant-première

Dimanche 7 janvier à 16h

Découvre en avant-première Le Royaume de Kensuke.

A partir de 10 ans. Réservation conseillée en ligne ou à la billetterie du cinéma.

Tarifs habituels du cinéma.

Plus d’informations sur le site du Lux..

Vendredi 2023-12-13 fin : 2024-01-07 . .

6 Avenue Sainte-Thérèse Cinéma Lux

Caen 14000 Calvados Normandie



With its Enfants des Cinés festival, the Lux cinema will be living for a month to the rhythm of children’s films: new releases and revivals of films for young audiences, ciné-spectacles, workshops and meetings with directors? It’s all part of a great family experience! Films on the bill

For screening times, consult the Cinéma LUX weekly program or www.cinemalux.org. From November 8 L?Hiver d?Edmond et Lucy. Program of 4 animated shorts by François Narboux (45 min). 2023. All ages 3 and up. From November 22 Shaun the Sheep?s Incredible Christmas. Program of 2 animated shorts by Aardman Animation (52 min). 2023. Ages 4 and up. From November 29 The Boy and the Heron. Animated film by Hayao Miyazaki (2h04) 2023 French version Suitable for ages 10 and up. From December 6 La Course au miel. Animated film by Anna Blaszczyk (1h10). 2023. Ages 5 and up. From December 20 or 27 Les Inséparables. Animated film by Jérémie Degruson (1h25). 2023. Ages 6 and up. From December 13 Pat Patrouilles : La Super-Patrouille. Animated film by Cal Brunker (1h33). 2023. Ages 5 and up. Sirocco et le royaume des courants d?airs. Animated film by Benoît Chieux (1h15). 2023. Suitable for ages 6 and up. From December 27 Migration. Animated film by Benjamin Renner (1h30). 2023. Ages 6 and up. Wish ? Asha and the lucky star. Disney Studios animated film (1h35). 2023. All ages 6 and up. Animations « Christmas Spirit » workshop

Wednesday, December 13 at 2pm

After the screening of Sirocco et le royaume des courants d’air, get ready for Christmas by making a decoration for your home and a greetings card!

Ages 6 and up. No reservation required. Free « Spirit of the forest » workshop

Wednesday, December 20, 10:15 a.m

After the screening of L’Hiver d’Edmond et Lucie, discover winter and the animals of the forest!

Ages 4 and up. Online booking required.

Price: 4.50? film only. Film + workshop package: 7? Artistic creation workshop

Wednesday, December 27 at 2pm

In conjunction with her exhibition on view in the Lux lobby throughout December, illustrator Alice Dufay offers a workshop inspired by her techniques and universe, where participants draw and script a short story.

For 8-13 year-olds. Online booking required.

Price: 10? Dubbing workshop

Thursday, December 28 at 2pm

After the screening of Porco Rosso, give your voice to the film’s characters as if in a studio with director Géraldine Mari. In partnership with MacaO 7ème Art.

Ages 8 and up. Reservations recommended online or at the cinema box office.

Price: 5? Ciné-spectacle

Thursday, January 4 at 2pm

Special formula with the Hanako show by the Amavada company, followed by an intermission with a snack and the film Mon voisin Totoro.

Ages 5 and up. Reservations recommended online or at the cinema box office.

Price: 12? Preview

Sunday, January 7 at 4pm

Preview Kensuke’s Kingdom.

Ages 10 and up. Reservations recommended online or at the cinema box office.

Regular cinema rates.

Further information on the Lux website.

Con su festival Enfants des Cinés, el cine Lux vivirá al ritmo de los niños durante un mes: películas nuevas y repetidas para el público infantil, proyecciones, talleres y encuentros con los directores.. Todo está preparado para que toda la familia se lo pase en grande Películas en cartelera

Para conocer los horarios de las proyecciones, consulte el programa semanal de Cinéma LUX o visite www.cinemalux.org. A partir del 8 de noviembre El invierno de Edmond y Lucy. Programa de 4 cortometrajes de animación de François Narboux (45 min). 2023. A partir de 3 años. A partir del 22 de noviembre La increíble Navidad de la oveja Shaun. Programa de 2 cortometrajes de animación de Aardman Animation (52 min). 2023. A partir de 4 años. A partir del 29 de noviembre El niño y la garza. Película de animación de Hayao Miyazaki (2h04) 2023 Versión francesa Apta a partir de 10 años. A partir del 6 de diciembre La Course au miel. Película de animación de Anna Blaszczyk (1h10). 2023. A partir de 5 años. Del 20 al 27 de diciembre Les Inséparables. Película de animación de Jérémie Degruson (1h25). 2023. A partir de 6 años. A partir del 13 de diciembre Patrullas: La Superpatrulla. Película de animación de Cal Brunker (1h33). 2023. A partir de 5 años. Sirocco et le royaume des courants d’air. Película de animación de Benoît Chieux (1h15). 2023. A partir de 6 años. A partir del 27 de diciembre Migración. Película de animación de Benjamin Renner (1h30). 2023. A partir de 6 años. Deseo ? Asha y la estrella de la suerte. Película de animación de los Estudios Disney (1h35). 2023. Para mayores de 6 años. Taller de animación « Espíritu navideño

Miércoles 13 de diciembre a las 14 h

Después de la proyección de Sirocco et le royaume des courants d’air, prepárese para la Navidad realizando una decoración para su casa y una tarjeta navideña

A partir de 6 años. No es necesario reservar. Taller gratuito « El espíritu del bosque

Miércoles 20 de diciembre a las 10.15 h

Después de la proyección de L’Hiver d’Edmond et Lucie, ¡descubra el invierno y los animales del bosque!

A partir de 4 años. Reserva en línea obligatoria.

Precio: 4,50 euros sólo la película. Paquete película + taller: 7? Taller de creación artística

Miércoles 27 de diciembre a las 14.00 h

Paralelamente a su exposición, expuesta en el vestíbulo del Lux durante todo el mes de diciembre, la ilustradora Alice Dufay propone un taller inspirado en sus técnicas y su universo, en el que los participantes dibujarán y escribirán un cuento.

Para niños de 8 a 13 años. Se requiere reserva en línea.

Precio: 10? Taller de doblaje

Jueves 28 de diciembre a las 14 h

Tras la proyección de Porco Rosso, ponga voz a los personajes de la película como si estuviera en un estudio con la directora Géraldine Mari. En colaboración con MacaO 7ème Art.

A partir de 8 años. Se recomienda reservar en línea o en la taquilla del cine.

Entrada: 5? Cine-espectáculo

Jueves 4 de enero a las 14 h

Oferta especial con el espectáculo Hanako de la compañía Amavada, seguido de un intermedio con un aperitivo y la película Mi vecino Totoro.

A partir de 5 años. Se recomienda reservar en línea o en la taquilla del cine.

Entrada: 12 Preestreno

Domingo 7 de enero a las 16.00 horas

Preestreno de El reino de Kensuke.

A partir de 10 años. Se recomienda reservar en línea o en la taquilla del cine.

Precios habituales del cine.

Más información en la web del Lux.

Mit dem Festival Enfants des Cinés » lebt das Lux-Kino einen Monat lang im Rhythmus der Kinder: neue und wiederaufgenommene Filme für das junge Publikum, Filmvorführungen, Workshops und Treffen mit den Regisseuren? Alles ist vorgesehen, um schöne Momente mit der Familie zu verbringen! Filme auf dem Spielplan

Die Öffnungszeiten der Vorstellungen finden Sie im Wochenprogramm des LUX-Kinos oder auf der Website www.cinemalux.org. Ab dem 8. November L’Hiver d’Edmond et Lucy. Programm aus 4 animierten Kurzfilmen von François Narboux (45 min). 2023. Für alle Zuschauer Ab 3 Jahren. Ab 22. November L’Incredible Noël de Shaun le mouton (Das unglaubliche Weihnachten von Shaun dem Schaf). Programm mit 2 animierten Kurzfilmen von Aardman Animation (52 min). 2023. Für alle Zuschauer Ab 4 Jahren. Ab 29. November Der Junge und der Reiher. Animationsfilm von Hayao Miyazaki (2h04) 2023 Französische Version Alle Zuschauer Ab 10 Jahren. Ab 6. Dezember Der Wettlauf um den Honig. Animationsfilm von Anna Blaszczyk (1h10). 2023. Für alle Zuschauer Ab 5 Jahren. Ab 20. oder 27. Dezember Les Inséparables (Die Unzertrennlichen). Animationsfilm von Jérémie Degruson (1h25). 2023. Für alle Zuschauer Ab 6 Jahren. Ab dem 13. Dezember Pat Patrouilles: Der Super-Patrouille. Animationsfilm von Cal Brunker (1h33). 2023. Für alle Altersgruppen Ab 5 Jahren. Sirocco und das Königreich der Luftströme. Animationsfilm von Benoît Chieux (1h15). 2023. Für alle Zuschauer Ab 6 Jahren. Ab dem 27. Dezember Migration. Animationsfilm von Benjamin Renner (1,5 Stunden). 2023. Für alle Zuschauer Ab 6 Jahren. Wish… ? Asha und der gute Stern. Animationsfilm der Disney Studios (1 Std. 35 Min.). 2023. Für alle Zuschauer Ab 6 Jahren. Animationen Workshop « Geist der Weihnacht »

Mittwoch, 13. Dezember um 14 Uhr

Nach der Vorführung von Sirocco et le royaume des courants d’air kannst du dich auf Weihnachten vorbereiten, indem du eine Dekoration für dein Haus und eine Weihnachtskarte herstellst!

Ab 6 Jahren. Ohne Voranmeldung. Kostenlos Workshop « Geist des Waldes »

Mittwoch, 20. Dezember um 10:15 Uhr

Entdecke nach der Vorführung von L’Hiver d’Edmond et Lucie den Winter und die Tiere des Waldes!

Ab 4 Jahren. Online-Reservierung erforderlich.

Preis: 4.50? nur der Film. Film + Workshop: 7? Workshop zur künstlerischen Gestaltung

Mittwoch, 27. Dezember um 14 Uhr

Parallel zu ihrer Ausstellung, die den ganzen Dezember über in der Eingangshalle des Lux zu sehen ist, bietet die Illustratorin Alice Dufay einen Workshop an, der sich an ihren Techniken und ihrem Universum orientiert.

Für Kinder von 8-13 Jahren. Online-Reservierung erforderlich.

Preis: 10 ? Workshop zur Synchronisation

Donnerstag, 28. Dezember um 14 Uhr

Nach der Vorführung von Porco Rosso kannst du mit der Regisseurin Géraldine Mari den Figuren des Films wie in einem Studio deine Stimme verleihen. In Zusammenarbeit mit MacaO 7ème Art.

Ab 8 Jahren. Reservierung online oder am Ticketschalter des Kinos empfohlen.

Preis: 5 ? Kino-Spektakel

Donnerstag, 4. Januar um 14 Uhr

Spezialangebot mit der Show Hanako der Amavada Company, gefolgt von einer Pause mit einem kostenlosen Snack und dem Film Mein Nachbar Totoro.

Ab 5 Jahren. Reservierung online oder an der Kinokasse empfohlen.

Preis: 12 ? Vorpremiere

Sonntag, den 7. Januar um 16 Uhr

Die Vorpremiere von Kensukes Königreich.

Ab 10 Jahren. Reservierung online oder an der Kinokasse empfohlen.

Normale Kinopreise.

Weitere Informationen auf der Website des Lux.

