Avant-première Le Noël de Teddy | Les Boréales
Caen, 24 novembre 2023

Caen,Calvados

Première française

Alors que les premiers flocons de neige viennent de pointer le bout de leur nez, Marianne attend avec impatience l’arrivée de noël avec toute sa famille. Mais la petite fille ne peut s’empêcher de penser à Teddy, un adorable ours en peluche qu’elle a vu sur l’étagère d’un stand du marché de noël. Elle en est sure, elle l’a vu éternuer : et s’il était bel et bien vivant ? Elle rêve de devenir amie avec lui, mais quelqu’un d’autre vient de le gagner à la loterie… avec l’aide des autres peluches et un soupçon de magie de noël, parviendra-t-elle à rejoindre son ourson ?

Titre original : Réalisé par Andrea Eckerbom, Norvège, Suède, 2024, 80 min, VF, dès 3 ans.

French premiere

As the first snowflakes appear on the horizon, Marianne and her family look forward to the arrival of Christmas. But the little girl can?t stop thinking about Teddy, an adorable teddy bear she saw on the shelf of a Christmas market stall. She’s sure of it, she saw him sneeze: what if he were really alive? She dreams of making friends with him, but someone else has just won him in the lottery? with the help of the other stuffed animals and a touch of Christmas magic, will she be able to get back to her teddy bear?

Original title: Directed by Andrea Eckerbom, Norway, Sweden, 2024, 80 min, French, age 3 and up

Estreno en Francia

Cuando los primeros copos de nieve aparecen en el horizonte, Marianne está deseando que llegue la Navidad con toda su familia. Pero la niña no puede dejar de pensar en Teddy, un adorable osito de peluche que vio en la estantería de un puesto del mercado navideño. Está segura, le ha visto estornudar: ¿y si realmente está vivo? Sueña con hacerse amiga suya, pero a otra persona le ha tocado en la lotería? con la ayuda de otros peluches y un toque de magia navideña, ¿podrá encontrar a su osito?

Título original: Directed by Andrea Eckerbom, Norway, Sweden, 2024, 80 min, French, age 3+

Französische Premiere

Als die ersten Schneeflocken fallen, freut sich Marianne mit ihrer ganzen Familie auf Weihnachten. Doch das kleine Mädchen muss an Teddy denken, einen niedlichen Teddybären, den sie auf dem Weihnachtsmarkt in einem Regal gesehen hat. Sie ist sich sicher, dass sie ihn hat niesen sehen: Was wäre, wenn er wirklich am Leben wäre? Sie träumt davon, sich mit ihm anzufreunden, aber jemand anderes hat ihn gerade in der Lotterie gewonnen. Wird es ihr mit Hilfe der anderen Kuscheltiere und einem Hauch von Weihnachtszauber gelingen, zu ihrem Teddybären zurückzukehren?

Originaltitel: Regie: Andrea Eckerbom, Norwegen, Schweden, 2024, 80 Min., VF, ab 3 Jahren

