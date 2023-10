Avant-première de King’s Land | Les Boréales 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Première française

Danemark 1755, le capitaine Ludvig Kahlen part à la conquête d’une lande danoise inhabitable avec un objectif impossible : établir une colonie au nom du roi en échange d’un titre royal qui le sortirait de la misère. Mais le seigneur de la région, l’impitoyable Frederik de Schinkel, croit avec arrogance que cette terre lui appartient et fera tout pour étouffer les projets de Kahlen…

Titre original : Bastarden, Réalisé par Nikolaj Arcel, Danemark – 2023, Durée : 127 min, VOST, Sortie le 17 janvier 2024.

French premiere

Denmark 1755, Captain Ludvig Kahlen sets out to conquer an uninhabitable Danish moorland with an impossible goal: to establish a colony in the name of the king in exchange for a royal title that would lift him out of poverty. But the lord of the region, the ruthless Frederik de Schinkel, arrogantly believes the land belongs to him, and will do anything to stifle Kahlen?s plans?

Original title: Bastarden, Directed by Nikolaj Arcel, Denmark ? 2023, Running time: 127 min, VOST, Released January 17, 2024

Estreno en Francia

En la Dinamarca de 1755, el capitán Ludvig Kahlen se lanza a la conquista de un páramo danés inhabitable con un objetivo imposible: establecer una colonia en nombre del Rey a cambio de un título real que le saque de la pobreza. Pero el señor de la región, el despiadado Frederik de Schinkel, cree arrogantemente que la tierra le pertenece y hará cualquier cosa para sofocar los planes de Kahlen?

Título original: Bastarden, Dirigida por Nikolaj Arcel, Dinamarca ? 2023, Duración: 127 min, VOST, Estrenada el 17 de enero de 2024

Französische Erstaufführung

Dänemark 1755: Kapitän Ludvig Kahlen erobert ein unbewohnbares dänisches Moor mit einem unmöglichen Ziel: Er will im Namen des Königs eine Kolonie gründen und dafür einen königlichen Titel erhalten, der ihn aus der Armut befreien würde. Doch der Herrscher der Region, der skrupellose Frederik von Schinkel, glaubt arrogant, dass das Land ihm gehört, und wird alles tun, um Kahlens Pläne zu unterdrücken

Originaltitel: Bastarden, Regie: Nikolaj Arcel, Dänemark ? 2023, Dauer: 127 min, VOST, Kinostart: 17. Januar 2024

