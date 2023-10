Festival du film social au LUX 6 Avenue Sainte-Thérèse Caen, 11 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le festival du film social assure la promotion du travail social et de l’intervention sociale, au travers de la diffusion de films de qualité professionnelle sur les publics concernés par l’intervention sociale et les pratiques professionnelles.Le programme 2023 au LUX :Mercredi 11 octobre – Cinéma Lux – 9h-11h

Suivi d’un débatDélivre-nous du mâle de Tony Le Bacq

Fiction, 2022, France, 15’

Tandis qu’elle subit les brimades de son subalterne sexiste, Naomi, jeune policière promue, enregistre l’audition de David. Celui-ci a laissé son père alcoolique entre la vie et la mort pour l’empêcher de battre sa mère.En mis Zapatos de Pédro Morato

Documentaire, 2021, Belgique, 61’

Paco Mora est un danseur de flamenco espagnol bien connu qui renonce à sa carrière pour prendre soin de sa mère, Carmen, quand on lui diagnostique la maladie d’Alzheimer. Alors qu’il s’occupe quotidiennement de tous les besoins de sa mère, il crée un spectacle afin de réaliser le rêve frustré de sa mère d’être, elle aussi, danseuse de flamenco.Mercredi 11 octobre – Cinéma Lux –11h15-12hAuxiliaire de Lucas Bacle

Fiction, 2022, France, 24’14’

Au cours d’une nuit de doute, Marc, un auxiliaire de vie rêvant de devenir chef cuisinier, doit avouer à Quentin, son ami handicapé moteur dont il s’occupe au quotidien depuis des années, qu’il ne reviendra sûrement pas travailler le lendemain.2 ou 3 choses que je ne sais pas d’elle de Sabrina Idiri Chemloul

Fiction, 2022, France, 21′

Lila, 18 ans, se voile depuis peu au grand dam de ses proches. Aujourd’hui, la famille de Lila est réunie autour du repas de l’Aïd. Mais Lila n’a vraiment pas le cœur à la fête. Après une dispute avec son copain, elle est d’humeur maussade. Préoccupée, Lila décide de s’éclipser.Jeudi 12 octobre – Cinéma Lux – 9h-10h45

Suivi d’un débat

Sacrifice paysan de Gabrielle Ciland

Fiction, 2022, France, 55’48

Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur bovin de 37 ans, est abattu par les gendarmes au terme d’une cavale de neuf jours. En conflit avec les services de l’État, l’exploitant bio, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et- Loire, s’est soustrait à un énième contrôle sanitaire et a tenté d’alerter, au cours de sa fuite, sur le malaise de sa profession. « J’ai été pris de la colère du juste. […] Mon cas est anecdotique, mais il illustre l’ultra réglementation qui conduit à une destruction des paysans », dira-t-il au Journal de Saône-et-Loire. La nouvelle de son décès fait l’effet d’une bombe dans un monde agricole déjà endeuillé par une vague de suicides. Comment en est-on arrivé là ?Jeudi 12 octobre – Cinéma Lux – 11h-12h15Jerky flow de Adnane Rami

Fiction, 2021, France, 23’

Dans une cité parisienne, Riad, jeune bègue de 17 ans, est attiré par un concours de rap. Confronté d’un côté, aux difficultés liées à ses troubles de la parole, et d’un autre côté, aux remarques désobligeantes et humiliantes de son grand frère, Riad décide de s’y inscrire.L’apocalypse n’aura pas lieu de Maxence Ouvrard

Fiction, 2022, France, 23’

Timothée, un jeune témoin de Jéhovah de 17 ans, apprend bouleversé l’excommunication de son meilleur ami. Confronté aux choix de son avenir scolaire, il va remettre en question les préceptes de sa communauté et se heurter au fanatisme de sa mère.Paris Bruxelles de Marjorie Lhomme

Fiction, 2022, France, 20’

Paris-Bruxelles est un road-movie qui commence comme un début de vacances. Mais c’est une aventure d’un autre genre qui s’annonce. Aujourd’hui, Loulou, 8 ans, roule vers la Belgique avec sa famille pour l’euthanasie de sa grand-mère, Blanche.Les encombrants de Pablo Cabel et Hector Cabel

Fiction, 2023, France, 6’

Louise est âgée, très âgée. Ni ses jambes, ni ses poumons ne fonctionnent, et sa vue est loin d’être idéale. Ne pouvant s’occuper d’elle à cause de son emploi du temps surchargé, Paul, son fils, décide de l’abandonner en la confiant à un service novateur. Louise ne s’en doute pas mais, pour elle, la fin est proche.

Mercredi 2023-10-11 fin : 2023-10-12 . .

6 Avenue Sainte-Thérèse Cinéma LUX

Caen 14000 Calvados Normandie



The social film festival promotes social work and social intervention through the screening of films of professional quality on the public concerned by social intervention and professional practices.2023 program at the LUX:Wednesday, October 11 ? Cinéma Lux ? 9am-11am

Followed by a debateDélivre-nous du mâle by Tony Le Bacq

Fiction, 2022, France, 15?

While enduring the bullying of her sexist subordinate, Naomi, a young policewoman up for promotion, records David?s audition. He has left his alcoholic father between life and death to prevent him from beating his mother.En mis Zapatos by Pédro Morato

Documentary, 2021, Belgium, 61?

Paco Mora is a well-known Spanish flamenco dancer who gives up his career to care for his mother, Carmen, when she is diagnosed with Alzheimer?s disease. While attending to his mother?s every need on a daily basis, he creates a show to fulfill his mother?s frustrated dream of being a flamenco dancer herself.Wednesday, October 11 ? Cinéma Lux ?11h15-12hAuxiliaire by Lucas Bacle

Fiction, 2022, France, 24?14?

During a night of doubt, Marc, a carer who dreams of becoming a chef, has to admit to Quentin, his disabled friend whom he has looked after on a daily basis for years, that he probably won’t be coming back to work the next day.2 or 3 things I don’t know about her by Sabrina Idiri Chemloul

Fiction, 2022, France, 21?

Lila, 18, has recently started veiling herself, much to the dismay of those around her. Today, Lila?s family is gathered around the Eid meal. But Lila is not in the mood to celebrate. After an argument with her boyfriend, she’s in a sullen mood. Preoccupied, Lila decides to slip away.Thursday October 12 ? Cinéma Lux ? 9h-10h45

Followed by a debate

Peasant sacrifice by Gabrielle Ciland

Fiction, 2022, France, 55?48

On May 20, 2017, Jérôme Laronze, a 37-year-old cattle farmer, was shot dead by the gendarmes after nine days on the run. In conflict with government services, the organic farmer and spokesman for the Confédération paysanne de Saône-et- Loire had evaded yet another health inspection and, during his escape, had tried to warn of the malaise in his profession. « I was overcome with righteous anger. [My case is anecdotal, but it illustrates the ultra-regulation that is leading to the destruction of farmers », he told the Journal de Saône-et-Loire. The news of his death hit like a bomb in a farming world already plunged into mourning by a wave of suicides. How did it come to this? Thursday, October 12 ? Cinéma Lux ? 11h-12h15Jerky flow by Adnane Rami

Fiction, 2021, France, 23?

In a Parisian housing estate, Riad, a 17-year-old stutterer, is drawn to a rap contest. Confronted on the one hand with the difficulties associated with his speech impediment, and on the other with the derogatory and humiliating remarks of his older brother, Riad decides to enter.L?apocalypse n?aura pas lieu by Maxence Ouvrard

Fiction, 2022, France, 23?

Timothée, a 17-year-old Jehovah?s Witness, is shocked to learn of his best friend?s excommunication. Faced with the choice of his future at school, he questions the precepts of his community and comes up against the fanaticism of his mother.Paris Bruxelles by Marjorie Lhomme

Fiction, 2022, France, 20?

Paris-Brussels is a road-movie that starts out like a vacation. But a different kind of adventure is in store. Today, 8-year-old Loulou is driving to Belgium with his family for the euthanasia of his grandmother, Blanche.Les encombrants by Pablo Cabel and Hector Cabel

Fiction, 2023, France, 6?

Louise is old, very old. Neither her legs nor her lungs work, and her eyesight is far from ideal. Unable to care for her because of his hectic schedule, her son Paul decides to abandon her and entrust her to an innovative service. Louise has no idea, but for her, the end is near.

El festival de cine social promueve el trabajo social y la intervención social a través de la proyección de películas de calidad profesional sobre el público afectado por la intervención social y las prácticas profesionales.Programa 2023 en el LUX:Miércoles 11 de octubre ? Cinéma Lux ? 9h-11h

Seguido de un debateDélivre-nous du mâle de Tony Le Bacq

Ficción, 2022, Francia, 15?

Mientras es acosada por su subordinado sexista, Naomi, una joven policía que ha sido ascendida, graba la entrevista de David. David ha dejado a su padre alcohólico entre la vida y la muerte para que deje de pegar a su madre.En mis Zapatos de Pédro Morato

Documental, 2021, Bélgica, 61?

Paco Mora es un conocido bailaor de flamenco español que abandona su carrera para cuidar de su madre, Carmen, cuando le diagnostican la enfermedad de Alzheimer. Mientras atiende a diario todas las necesidades de su madre, crea un espectáculo para cumplir el sueño frustrado de su madre de ser también bailaora de flamenco.Miércoles 11 de octubre ? Cinéma Lux ?11h15-12hAuxiliaire de Lucas Bacle

Ficción, 2022, Francia, 24?14?

Durante una noche de dudas, Marc, un cuidador que sueña con convertirse en chef, tiene que admitir ante Quentin, su amigo discapacitado al que cuida a diario desde hace años, que probablemente no vuelva a trabajar al día siguiente.2 o 3 cosas que no sé de ella de Sabrina Idiri Chemloul

Ficción, 2022, Francia, 21?

Lila, de 18 años, acaba de empezar a cubrirse con un velo, para consternación de su entorno. Hoy, la familia de Lila está reunida en torno a la comida del Eid. Pero Lila no está de humor para celebraciones. Tras una discusión con su novio, está de mal humor. Preocupada, Lila decide escaparse.Jueves 12 de octubre ? Cinéma Lux ? 9h-10h45

Seguido de un debate

Sacrificio campesino de Gabrielle Ciland

Ficción, 2022, Francia, 55?48

El 20 de mayo de 2017, Jérôme Laronze, un ganadero de 37 años, fue abatido por los gendarmes tras nueve días de huida. En conflicto con el Gobierno, el ganadero ecológico y portavoz de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire había eludido una nueva inspección sanitaria y, durante su huida, había intentado concienciar sobre el malestar de su profesión. « Me invadió una cólera justificada. [Mi caso es anecdótico, pero ilustra la ultrarregulación que conduce a la destrucción de los agricultores », declaró al Journal de Saône-et-Loire. La noticia de su muerte fue una bomba en un mundo agrícola ya sumido en el luto por una oleada de suicidios. ¿Cómo se ha llegado a esto? Jueves 12 de octubre ? Cinéma Lux ? 11h-12h15Jerky flow de Adnane Rami

Ficción, 2021, Francia, 23?

En un barrio de París, Riad, un tartamudo de 17 años, se ve atraído por un concurso de rap. Enfrentado, por un lado, a las dificultades asociadas a su dificultad para hablar y, por otro, a los comentarios despectivos y humillantes de su hermano mayor, Riad decide presentarse.L?apocalypse n?aura pas lieu de Maxence Ouvrard

Ficción, 2022, Francia, 23?

Timothée, un testigo de Jehová de 17 años, se sorprende al enterarse de que su mejor amigo ha sido excomulgado. Enfrentado a decisiones sobre su futuro en la escuela, cuestiona los preceptos de su comunidad y se enfrenta al fanatismo de su madre.Paris Bruxelles de Marjorie Lhomme

Ficción, 2022, Francia, 20?

París-Bruselas es una road-movie que comienza como el principio de unas vacaciones. Pero le espera una aventura diferente. Loulou, un niño de 8 años, viaja a Bélgica con su familia para que le practiquen la eutanasia a su abuela Blanche.Les encombrants de Pablo Cabel y Hector Cabel

Ficción, 2023, Francia, 6 años y medio

Louise es vieja, muy vieja. Ni sus piernas ni sus pulmones funcionan, y su vista dista mucho de ser ideal. Incapaz de cuidar de ella debido a su ajetreada agenda, su hijo Paul decide abandonarla y confiarla a un servicio innovador. Louise no tiene ni idea, pero para ella, el final está cerca.

Das Sozialfilmfestival fördert die Sozialarbeit und die soziale Intervention durch die Ausstrahlung von Filmen von professioneller Qualität über die von der sozialen Intervention betroffenen Zielgruppen und die Berufspraktiken.Das Programm 2023 im LUX:Mittwoch, 11. Oktober ? Cinéma Lux ? 9h-11h

Mit anschließender DiskussionDélivre-nous du mâle von Tony Le Bacq

Fiktion, 2022, Frankreich, 15?

Die junge Polizistin Naomi, die von ihrem sexistischen Untergebenen gemobbt wird, zeichnet die Anhörung von David auf. Er hat seinen alkoholkranken Vater zwischen Leben und Tod zurückgelassen, um ihn davon abzuhalten, seine Mutter zu schlagen.En mis Zapatos von Pédro Morato

Dokumentarfilm, 2021, Belgien, 61?

Paco Mora ist ein bekannter spanischer Flamencotänzer, der seine Karriere aufgibt, um sich um seine Mutter Carmen zu kümmern, als bei ihm die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert wird. Während er sich täglich um alle Bedürfnisse seiner Mutter kümmert, kreiert er eine Show, um den frustrierten Traum seiner Mutter, ebenfalls Flamenco-Tänzerin zu werden, zu erfüllen.Mittwoch, 11. Oktober ? Cinéma Lux ?11.15-12.00 UhrAuxiliaire von Lucas Bacle

Spielfilm, 2022, Frankreich, 24?14?

In einer Nacht voller Zweifel muss Marc, ein Hilfspfleger, der davon träumt, Chefkoch zu werden, seinem motorisch behinderten Freund Quentin, den er seit Jahren täglich betreut, gestehen, dass er am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kommen wird.2 oder 3 Dinge, die ich nicht von ihr weiß von Sabrina Idiri Chemloul

Spielfilm, 2022, Frankreich, 21?

Die 18-jährige Lila hat sich vor kurzem zum Entsetzen ihrer Familie verschleiert. Heute ist Lilas Familie zum Eid-Essen versammelt. Doch Lila ist nicht in der Stimmung für das Fest. Nach einem Streit mit ihrem Freund ist sie schlecht gelaunt. In ihrer Sorge beschließt Lila, sich aus dem Staub zu machen.Donnerstag, 12. Oktober ? Cinéma Lux ? 9-10.45 Uhr

Mit anschließender Diskussion

Bauernopfer von Gabrielle Ciland

Spielfilm, 2022, Frankreich, 55?48

Am 20. Mai 2017 wird der 37-jährige Rinderzüchter Jérôme Laronze nach einer neuntägigen Flucht von der Gendarmerie erschossen. Der Biobauer und Sprecher der Confédération paysanne de Saône-et-Loire hatte sich im Konflikt mit den staatlichen Behörden einer x-ten Gesundheitskontrolle entzogen und auf seiner Flucht versucht, auf die Malaise seines Berufsstandes aufmerksam zu machen. « Ich wurde vom Zorn des Gerechten ergriffen. [Mein Fall ist anekdotisch, aber er veranschaulicht die Überregulierung, die zu einer Zerstörung der Bauern führt », sagte er dem Journal de Saône-et-Loire. Die Nachricht von seinem Tod schlug wie eine Bombe in der Welt der Landwirtschaft ein, die bereits von einer Welle von Selbstmorden heimgesucht wurde. Wie konnte es dazu kommen? Donnerstag, 12. Oktober ? Kino Lux ? 11.00-12.15Jerky flow von Adnane Rami

Fiktion, 2021, Frankreich, 23?

Der 17-jährige stotternde Riad wird von einem Rap-Wettbewerb in einer Pariser Wohnsiedlung angezogen. Da er einerseits mit den Schwierigkeiten konfrontiert ist, die mit seiner Sprachstörung zusammenhängen, und andererseits mit den abfälligen und demütigenden Bemerkungen seines älteren Bruders, beschließt Riad, sich für den Wettbewerb anzumelden.L’apocalypse n’aura pas lieu (Die Apokalypse findet nicht statt) von Maxence Ouvrard

Spielfilm, 2022, Frankreich, 23?

Timothée, ein 17-jähriger Zeuge Jehovas, erfährt erschüttert von der Exkommunikation seines besten Freundes. Als er mit der Entscheidung über seine schulische Zukunft konfrontiert wird, stellt er die Gebote seiner Gemeinschaft in Frage und stößt auf den Fanatismus seiner Mutter.Paris Bruxelles von Marjorie Lhomme

Spielfilm, 2022, Frankreich, 20?

Paris-Brüssel ist ein Roadmovie, das wie der Beginn eines Urlaubs beginnt. Aber es ist ein Abenteuer der anderen Art, das sich ankündigt. Der achtjährige Loulou fährt mit seiner Familie nach Belgien, wo seine Großmutter Blanche Sterbehilfe leisten soll.Les encombrants von Pablo Cabel und Hector Cabel

Spielfilm, 2023, Frankreich, 6?

Louise ist alt, sehr alt. Weder ihre Beine noch ihre Lungen funktionieren und ihre Sehkraft ist alles andere als ideal. Ihr Sohn Paul kann sich aufgrund seines überfüllten Terminkalenders nicht um sie kümmern und beschließt, sie zu verlassen, indem er sie einem innovativen Dienst anvertraut. Louise ahnt nichts davon, aber für sie ist das Ende nah.

