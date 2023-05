Avant-première du documentaire « Des vie offertes »suivie d’une rencontre avec le réalisateur 6 Avenue Sainte-Thérèse, 1 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Avant-Première du film Des vies offertes qui aura lieu au cinéma Lux à Caen le 1er juin à 19h15.

La projection du documentaire de 52 minutes sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec le réalisateur Dominique Barraux. Une soirée organisée en partenariat avec Almérie Films, Les Ateliers du Doc, Trans-forme.

Le synopsis du film :

»Karine, Luane, David et Dominique, quatre sportifs voient leur vie basculer lorsqu’ils sont frappés par une maladie grave. Seule une greffe d’organes peut les sauver. Chaque minute compte.

Par ailleurs, des parents sont confrontés au décès de leur enfant. La question du don de ses organes se pose à eux.

Un film sensible qui parle d’histoires authentiques dont le sujet peut tous nous concerner un jour. »

Découvrez la bande annonce ici : https://vimeo.com/824671591

Le tarif de la soirée est de 4€50 (réservation sur www.cinemalux.org ou à la caisse du cinéma)..

2023-06-01 à 19:15:00 ; fin : 2023-06-01 22:30:00. .

6 Avenue Sainte-Thérèse Cinéma Lux

Caen 14000 Calvados Normandie



Preview of the film Des vies offertes at the Lux cinema in Caen on June 1 at 7:15pm.

The screening of the 52-minute documentary will be followed by a discussion with director Dominique Barraux. An evening organized in partnership with Almérie Films, Les Ateliers du Doc, Trans-forme.

Film synopsis :

»Karine, Luane, David and Dominique, four athletes, see their lives turned upside down when they are struck down by a serious illness. Only an organ transplant can save them. Every minute counts.

At the same time, parents are faced with the death of their child. The question of organ donation arises.

A sensitive film that tells authentic stories that may one day concern us all. »

Discover the trailer here: https://vimeo.com/824671591

The ticket price for the evening is 4?50 (reservation at www.cinemalux.org or at the cinema box office).

Preestreno de la película Des vies offertes en el cine Lux de Caen el 1 de junio a las 19.15 h.

La proyección del documental de 52 minutos irá seguida de un coloquio con el director Dominique Barraux. Una velada organizada en colaboración con Almérie Films, Les Ateliers du Doc y Trans-forme.

Sinopsis de la película :

karine, Luane, David y Dominique son cuatro deportistas cuyas vidas dan un vuelco cuando se ven afectados por una grave enfermedad. Sólo un transplante de órganos puede salvarlos. Cada minuto cuenta.

Al mismo tiempo, algunos padres se enfrentan a la muerte de su hijo. Se plantea la cuestión de la donación de órganos.

Una película sensible que cuenta historias auténticas que un día podrían afectarnos a todos

Vea el tráiler aquí: https://vimeo.com/824671591

El precio de la entrada para la velada es de 4,50 euros (reserva en www.cinemalux.org o en la taquilla del cine).

Die Vorpremiere des Films Des vies offertes findet am 1. Juni um 19.15 Uhr im Kino Lux in Caen statt.

Nach der Vorführung des 52-minütigen Dokumentarfilms findet ein Treffen und ein Austausch mit dem Regisseur Dominique Barraux statt. Ein Abend, der in Partnerschaft mit Almérie Films, Les Ateliers du Doc, Trans-forme organisiert wird.

Die Synopsis des Films :

»Karine, Luane, David und Dominique, vier Sportler, sehen ihr Leben aus den Fugen geraten, als sie von einer schweren Krankheit befallen werden. Nur eine Organtransplantation kann sie retten. Jede Minute zählt.

Außerdem werden Eltern mit dem Tod ihres Kindes konfrontiert. Sie stehen vor der Frage, ob sie seine Organe spenden sollen.

Ein sensibler Film, der von authentischen Geschichten erzählt, deren Thema uns alle eines Tages betreffen kann. »

Sehen Sie sich hier den Trailer an: https://vimeo.com/824671591

Der Eintritt für den Abend beträgt 4?50 (Reservierung unter www.cinemalux.org oder an der Kinokasse).

