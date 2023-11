Spectacle : Cabaret J’adore 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, 26 janvier 2024, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Offrez une parenthèse enchantée avec le spectacle Cabaret J’adore.

• Tarifs spectacle : 25 €, 22 € (membre club JOA).

Formule diner + spectacle = à partir de 57 € (hors boissons).

• Réservation sur place ou en ligne..

2024-01-26 20:30:00

6 Avenue Robert Cousin Casino

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Treat yourself to an enchanted interlude with the Cabaret J’adore show.

? Show prices: 25 ?, 22 ? (JOA club members).

Dinner + show = from 57 ? (excluding drinks).

? Reservations on site or online.

Regálese un interludio encantado con el espectáculo Cabaret J’adore.

? Precios del espectáculo: 25?, 22? (miembros del JOA Club).

Cena + espectáculo = a partir de 57? (bebidas no incluidas).

? Reserva in situ o en línea.

Schenken Sie eine zauberhafte Auszeit mit der Show Cabaret J’adore.

? Preise für die Show: 25 ?, 22 ? (JOA-Clubmitglied).

Dinner + Show = ab 57 ? (ohne Getränke).

? Reservierungen vor Ort oder online.

