Noël des enfants 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, 20 décembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

• Projection du dessin animé « Wish » (Disney) au cinéma

suivie

• d’un spectacle de chansons et de l’arrivée du Père Noël avec ses friandises !.

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 . .

6 Avenue Robert Cousin Casino

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



? Screening of the animated film « Wish » (Disney) at the cinema

followed by

? a singing show and the arrival of Santa Claus with his treats!

? Proyección en el cine de la película de animación « Wish » (Disney)

seguida de

? ¡un espectáculo de canto y la llegada de Papá Noel con sus dulces!

? Vorführung des Zeichentrickfilms « Wish » (Disney) im Kino

gefolgt von

? eine Gesangsshow und die Ankunft des Weihnachtsmanns mit seinen Süßigkeiten!

Mise à jour le 2023-11-10 par