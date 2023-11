Concert solidaire du groupe Pram’s au profit du Téléthon ! 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, 8 décembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

De la ballade au rock, des années 80 aux nouveaux hits : il y en a pour tous les goûts !

• Concert du groupe Pram’s au profit du téléthon. La recette sera intégralement reversée à l’AFM Téléthon.

• Réservation par téléphone ou sur place..

6 Avenue Robert Cousin Casino

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



From ballads to rock, from the 80s to new hits: there’s something for everyone!

? Concert by Pram’s in aid of the Telethon. All proceeds will be donated to the AFM Téléthon.

? Reservations by phone or on site.

De las baladas al rock, de los 80 a los nuevos éxitos: ¡hay para todos los gustos!

? Concierto del grupo Pram’s a beneficio del Teletón. La recaudación se destinará íntegramente a AFM Téléthon.

? Reservas por teléfono o in situ.

Von Balladen bis Rock, von den 80er Jahren bis zu neuen Hits: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

? Konzert der Gruppe Pram’s zugunsten des Telethon. Die Einnahmen gehen vollständig an den AFM Telethon.

? Reservierung per Telefon oder vor Ort.

