Michel Polnareff : le concert iconique 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 novembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Le concert événement… Tous ses tubes légendaires sur grand écran en sous-titrage karaoké !

• Captation du concert de l’Accor Arena, juillet 2023 (durée : 1h30).

• Réservation en ligne ou sur place à la billetterie cinéma (accessible pendant les séances cinéma)..

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . .

6 Avenue Robert Cousin Casino

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



The concert event… All his legendary hits on the big screen with karaoke subtitles!

? Recording of the concert at the Accor Arena, July 2023 (duration: 1h30).

? Reservations online or on site at the cinema box office (accessible during cinema screenings).

El evento del concierto… Todos sus éxitos legendarios en la gran pantalla ¡con subtítulos de karaoke!

? Grabación del concierto en el Accor Arena, julio de 2023 (duración: 1h30).

? Reserva en línea o en la taquilla del cine (abierta durante las proyecciones).

Das Konzertereignis … Alle seine legendären Hits auf Großleinwand mit Karaoke-Untertiteln!

? Aufzeichnung des Konzerts in der Accor Arena, Juli 2023 (Dauer: 1,5 Stunden).

? Online-Reservierung oder vor Ort an der Kinokasse (zugänglich während der Kinovorstellungen).

