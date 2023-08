Spectacle de music-hall : « Piaf l’éternelle » 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Spectacle musical autour de la vie de la môme Piaf proposé par Manuela, Stéphane et Solène Chevalier.

Accompagnés par Sandrine Petitjean au piano et Lydia Leroux à l’accordéon..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

6 Avenue Robert Cousin Casino JOA

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Musical show based on the life of la môme Piaf, presented by Manuela, Stéphane and Solène Chevalier.

Accompanied by Sandrine Petitjean on piano and Lydia Leroux on accordion.

Manuela, Stéphane y Solène Chevalier presentan un espectáculo musical basado en la vida de Piaf.

Acompañados por Sandrine Petitjean al piano y Lydia Leroux al acordeón.

Musikalisches Spektakel rund um das Leben der môme Piaf, dargeboten von Manuela, Stéphane und Solène Chevalier.

Begleitet von Sandrine Petitjean am Klavier und Lydia Leroux am Akkordeon.

