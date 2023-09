Musée TA’NAWA Arts des Peuples d’Afrique Noire 6 Avenue Maurice Dubois Duras, 9 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Ce lieu atypique présente aux visiteurs environ cinq cent pièces en pierre, bois, végétal et terre cuite issues du continent noir africain sur une période de 1000 ans.

Tous ces objets sont liés aux rituels animistes présents en Afrique. Ils sont les témoins des croyances et des pratiques spirituelles pratiquées par tous les peuples du monde avant les polythéismes, puis les monothéismes.

Ces objets ne sont pas sacrés, ce sont des outils respectés en tant qu’outils assurant une fonction rituelle précise auprès de la communauté. Les masques servent principalement à assurer le succès pour les chasseurs, les pêcheurs et les agriculteurs. Les statues ont pour fonction de favoriser la fertilité des humains, du bétail, des plantes et d’honorer les ancêtres..

2023-10-09 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

6 Avenue Maurice Dubois

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This atypical site presents visitors with around five hundred stone, wood, plant and terracotta objects from the African continent over a period of 1,000 years.

All these objects are linked to the animist rituals present in Africa. They bear witness to the beliefs and spiritual practices practiced by all the peoples of the world before polytheism, then monotheism.

These objects are not sacred; they are tools respected for their precise ritual function within the community. Masks are mainly used to ensure success for hunters, fishermen and farmers. Statues are used to promote the fertility of humans, livestock and plants, and to honor ancestors.

Este lugar insólito presenta a los visitantes unos quinientos objetos de piedra, madera, plantas y terracota procedentes del continente africano a lo largo de un periodo de 1.000 años.

Todos estos objetos están vinculados a los rituales animistas presentes en África. Son testimonio de las creencias y prácticas espirituales practicadas por todos los pueblos del mundo antes del politeísmo y luego del monoteísmo.

Estos objetos no son sagrados; se respetan como herramientas que cumplen una función ritual específica dentro de la comunidad. Las máscaras se utilizan principalmente para asegurar el éxito de cazadores, pescadores y agricultores. Las estatuas se utilizan para promover la fertilidad de los seres humanos, el ganado y las plantas, y para honrar a los antepasados.

Dieser atypische Ort zeigt den Besuchern etwa fünfhundert Stücke aus Stein, Holz, Pflanzen und Terrakotta, die über einen Zeitraum von 1000 Jahren vom schwarzafrikanischen Kontinent stammen.

Alle diese Objekte stehen in Verbindung mit den animistischen Ritualen, die es in Afrika gibt. Sie sind Zeugen des Glaubens und der spirituellen Praktiken, die von allen Völkern der Welt vor dem Polytheismus und später dem Monotheismus praktiziert wurden.

Diese Objekte sind nicht heilig, sondern werden als Werkzeuge geachtet, die eine bestimmte rituelle Funktion in der Gemeinschaft erfüllen. Masken dienen hauptsächlich dazu, Jägern, Fischern und Landwirten den Erfolg zu sichern. Statuen haben die Funktion, die Fruchtbarkeit von Menschen, Vieh und Pflanzen zu fördern und die Ahnen zu ehren.

