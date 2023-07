Médiathèque : Le matin des bouts d’chou 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 2 septembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Histoires en attendant la rentrée des classes. Pour les 0-3 ans..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stories for the back-to-school season. For 0-3 year-olds.

Cuentos mientras esperas a que empiece el colegio. Para niños de 0 a 3 años.

Geschichten, die auf den Schulanfang warten. Für 0-3-Jährige.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Saint-Yrieix