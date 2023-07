Médiathèque : Le samedi à la bibli 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 26 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Histoires et atelier de création d’un décompte-dodo avant la rentrée. Pour les 4-8 ans..

2023-08-26

6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Médiathèque

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stories and workshop to create a countdown to the new school year. For ages 4-8.

Cuentos y un taller para crear una cuenta atrás para el nuevo curso escolar. Para niños de 4 a 8 años.

Geschichten und Workshop zur Erstellung eines Countdown-Schlafs vor dem Schulbeginn. Für 4-8-Jährige.

