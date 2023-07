Médiathèque : Atelier de création 6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 8 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier de création « Le livre, objet de décoration » (dès 8 ans). Atelier à partir de livres désherbés. Tout public. Sur réservation..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 16:00:00. .

6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Creative workshop « Books as decorative objects » (from 8 years). Workshop using weeded books. Open to all. Reservations required.

Taller creativo « Los libros como objetos decorativos » (a partir de 8 años). Taller con libros desbrozados. Abierto a todos. Reserva previa.

Kreativ-Workshop « Das Buch als Dekorationsobjekt » (ab 8 Jahren). Workshop aus von Unkraut befreiten Büchern. Für alle Altersgruppen geeignet. Nach vorheriger Anmeldung.

