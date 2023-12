Visite du Moulin à vent de Bertoire 6 avenue Léo Lagrange Lambesc, 13 janvier 2024, Lambesc.

Lambesc Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-12-21 12:00:00

Découvrez le Moulin de Bertoire, un moulin à vent du début du XIXème siècle entièrement rénové, selon les techniques de l’époque et par des bénévoles en 2013 !.

Guidés par un bénévole passionné, vous en apprendrez plus sur son fonctionnement, ses caractéristiques et son histoire.

.

6 avenue Léo Lagrange Moulin à vent de Bertoire

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc