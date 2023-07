Soirée « Vieux millésimes » 6 Avenue Le Jouteux Bourgueil, 14 juillet 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Soirée privée « Vieux millésimes ». Dégustation-Vente de millésimes à maturité de Bourgueil du Clos de l’Abbaye.

Du 2015 au 1996 accompagnée de planches de charcuteries et fromages.

Inscription par mail, 10 € /personne, places limitées..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 10 EUR.

6 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Old vintages » private evening. Tasting and sale of mature Bourgueil vintages from Clos de l’Abbaye.

From 2015 to 1996, accompanied by charcuterie and cheese platters.

Registration by e-mail, 10 ? /person, places limited.

Velada privada « Añadas antiguas ». Degustación y venta de añadas maduras de Bourgueil de Clos de l’Abbaye.

De 2015 a 1996, acompañadas de tablas de embutidos y quesos.

Inscripción por correo electrónico, 10€/persona, plazas limitadas.

Privater Abend « Alte Jahrgänge ». Verkostung und Verkauf von reifen Jahrgängen des Bourgueil du Clos de l’Abbaye.

Von 2015 bis 1996, begleitet von Wurst- und Käseplatten.

Anmeldung per E-Mail, 10 ? /Person, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-07-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE