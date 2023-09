Loto – Les Amis de la Saint-Jean 6 Avenue Jean-Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe, 4 novembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Spécial bons d’achat de 20€ à 300€. Bingo et partie surprise. Grande tombola. 3 cartons 5 €, 6 cartons 10 €, 12 cartons 15 €..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. .

6 Avenue Jean-Baptiste Betout Salle des congrès

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Special vouchers from 20? to 300? Bingo and surprise game. Large tombola. 3 boxes 5 ?, 6 boxes 10 ?, 12 boxes 15 ?.

Vales especiales de 20? a 300? Bingo y juego sorpresa. Gran tómbola. 3 cartones 5€, 6 cartones 10€, 12 cartones 15€.

Spezielle Einkaufsgutscheine von 20? bis 300? Bingo und Überraschungsparty. Große Tombola. 3 Kartons 5 ?, 6 Kartons 10 ?, 12 Kartons 15 ?

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Monts du Limousin