LES MERCREDIS VIGNERONS – CHÂTEAU GRAND MOULIN 6 avenue Galiéni Lézignan-Corbières, 9 août 2023, Lézignan-Corbières.

Lézignan-Corbières,Aude

Les mercredis vignerons au château Grand Moulin c’est une balade découverte du vignoble du domaine, une visite de la cave et une dégustation des vins et pour finir un casse croûte vigneron dans la cave.

Le rendez-vous est à 9h au domaine. On vous attend ! Pensez-à réserver..

2023-08-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-09 . EUR.

6 avenue Galiéni RN 113

Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie



Winegrower Wednesdays at Château Grand Moulin include a guided tour of the estate’s vineyards, a visit to the winery and a wine tasting session, followed by a winegrower’s snack in the winery.

Meet at 9am at the estate. We look forward to seeing you! Don’t forget to book.

Los miércoles del viticultor en el Château Grand Moulin consisten en un recorrido por los viñedos de la finca, una visita a la bodega, una cata de vinos y, por último, un aperitivo del viticultor en la bodega.

Quedamos a las 9 de la mañana en la finca. ¡Le esperamos! No olvide reservar.

Die mittwochs stattfindenden Winzertage auf dem Château Grand Moulin sind ein Spaziergang zur Entdeckung der Weinberge des Weinguts, eine Besichtigung des Weinkellers und eine Weinprobe sowie zum Abschluss ein Winzerimbiss im Weinkeller.

Der Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Weingut. Wir warten auf Sie! Denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-27 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11