Spectacle : La surprise de la Guéretoise 6 avenue Fayolle Guéret, 31 mai 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Comme un gros paquet cadeau qu’on déballe !

Vous êtes de plus en plus nombreux à tenter l’expérience de venir voir des spectacles en faisant confiance dans la qualité des propositions que nous vous offrons tout au cours de la saison.

Et si on lançait le bouchon un peu plus loin ?

Ce soir, vous attends un spectacle pour tous, un grand artiste qui va recréer pour vous son premier spectacle. Mais vous ne saurez qui c’est qu’au lever du rideau.

Nous vous promettons juste 1h30 de rires !

On tente le coup ensemble ?.

2024-05-31 fin : 2024-05-31 22:00:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Like a big gift-wrapped package!

More and more of you are trying out the experience of coming to see shows, trusting in the quality of the proposals we offer you throughout the season.

So why not take things a step further?

Tonight, you can expect a show for all, with a great artist recreating his first show for you. But you won’t know who it is until the curtain rises.

We promise you just 1h30 of laughter!

Shall we give it a go?

¡Es como desenvolver un gran regalo!

Cada vez sois más los que probáis la experiencia de venir a ver espectáculos, confiando en la calidad de lo que ofrecemos a lo largo de la temporada.

¿Por qué no dar un paso más?

Esta noche os espera un espectáculo para todos los gustos, un gran artista que recreará para vosotros su primer espectáculo. Pero no sabrá de quién se trata hasta que se levante el telón.

Le prometemos 1h30 de risas

¿Lo intentamos juntos?

Wie ein großes Geschenkpaket, das man auspackt!

Immer mehr Menschen wagen den Versuch, sich Aufführungen anzusehen und auf die Qualität der Angebote zu vertrauen, die wir Ihnen im Laufe der Saison bieten.

Wie wäre es, wenn wir den Korken noch ein bisschen weiter auswerfen?

Heute Abend erwartet Sie eine Show für alle, ein großer Künstler, der für Sie seine erste Show neu inszenieren wird. Aber wer das ist, erfahren Sie erst, wenn der Vorhang aufgeht.

Wir versprechen Ihnen nur 1,5 Stunden voller Lachen!

Wollen wir es gemeinsam versuchen?

Mise à jour le 2023-08-31 par Creuse Tourisme