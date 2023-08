Théâtre : Mimoun & Zatopek 6 avenue Fayolle Guéret, 2 avril 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Du sport, de la lutte des classes et du théâtre…

Milieu des années 70. Suite à une menace de suppression de postes, Karim, ouvrier mécanicien, occupe son usine.

C’est la nuit. Il repense à sa première action militante. C’était l’année 47.

L’année de ses quinze ans.

L’année où, arrivé en France, il trouvait un travail dans les usines Renault, à Boulogne- Billancourt, et dormait dans les baraquements de Saint-Denis.

L’année de la grande grève.

L’année où Mimoun devint champion de France des 5 et 10000 mètres.

L’année où Zatopek gagna sa première course internationale aux jeux interalliés de Berlin, avalant 5000 mètres en 14 minutes 31.

Spectacle labellisée Olympiade culturelle..

2024-04-02 fin : 2024-04-02 21:45:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sport, class struggle and theater?

Mid-70s. Following the threat of job cuts, Karim, a mechanic, occupies his factory.

It’s the middle of the night. He thinks back to his first militant action. It was 47.

The year he turned fifteen.

The year when, having arrived in France, he found work in the Renault factories at Boulogne-Billancourt, and slept in the barracks at Saint-Denis.

The year of the great strike.

The year Mimoun became French champion in the 5 and 10,000 meters.

The year Zatopek won his first international race at the Interallied Games in Berlin, covering 5000 meters in 14 minutes 31.

Cultural Olympiad show.

¿Deporte, lucha de clases y teatro?

Mediados de los años 70. Ante la amenaza de recortes de empleo, Karim, mecánico, ocupa su fábrica.

Es de noche. Recuerda su primera acción militante. Era el año 47.

El año en que cumplió quince años.

El año en que, llegado a Francia, encontró trabajo en las fábricas de Renault en Boulogne-Billancourt y durmió en los barracones de Saint-Denis.

El año de la gran huelga.

El año en que Mimoun se proclamó campeón de Francia de 5.000 y 10.000 metros.

El año en que Zatopek gana su primera carrera internacional en los Juegos Interaliados de Berlín, al recorrer 5.000 metros en 14 minutos y 31 segundos.

Un espectáculo con el sello de la Olimpiada Cultural.

Sport, Klassenkampf und Theater?

Mitte der 70er Jahre. Nach einem drohenden Stellenabbau besetzt der Mechaniker Karim seine Fabrik.

Es ist Nacht. Er denkt an seine erste militante Aktion zurück. Es war das Jahr 47.

Das Jahr, in dem er 15 Jahre alt wurde.

In diesem Jahr kam er nach Frankreich, fand Arbeit in den Renault-Werken in Boulogne-Billancourt und schlief in den Baracken von Saint-Denis.

Das Jahr des großen Streiks.

Das Jahr, in dem Mimoun französischer Meister im 5- und 10.000-Meter-Lauf wurde.

Das Jahr, in dem Zatopek seinen ersten internationalen Wettkampf bei den Interalliierten Spielen in Berlin gewann, indem er 5000 Meter in 14:31 Minuten zurücklegte.

Die Aufführung wurde mit dem Gütesiegel « Kulturolympiade » ausgezeichnet.

