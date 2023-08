Théâtre : Macbeth 6 avenue Fayolle Guéret, 7 mars 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Un spectacle et une performance d’acteur ovationnés au festival d’Avignon en 2022

Comment rendre accessible toute la force tragique du chef-d’œuvre de William Shakespeare dans un seul en scène ?

Ce spectacle met en scène, par la narration à la fois théâtrale et musicale, chacun des personnages principaux du texte original et de la pièce, dans sa chronologie.

Les chansons en anglais et en français, ainsi que la musique électronique, donnent une percussion au récit.

Entre humour et tragédie, Macbeth, une performance d’une grande modernité où chacun et chacune y trouvera son « conte ».

A partir de 11 ans..

2024-03-07 fin : 2024-03-07 21:30:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A show and an actor’s performance receive a standing ovation at the Avignon Festival in 2022

How do you convey the full tragic force of William Shakespeare’s masterpiece in a one-man show?

This show uses both theatrical and musical narration to present each of the main characters from the original text and the play, in their chronological order.

Songs in English and French, as well as electronic music, give percussion to the narrative.

Between humor and tragedy, Macbeth is a highly modern performance in which everyone can find their own « tale ».

Ages 11 and up.

Un espectáculo y la actuación de un actor aclamados en el Festival de Aviñón en 2022

¿Cómo transmitir toda la fuerza trágica de la obra maestra de William Shakespeare en un espectáculo unipersonal?

Este espectáculo utiliza la narración teatral y musical para representar a cada uno de los personajes principales del texto original y de la obra, en su orden cronológico.

Canciones en inglés y francés, así como música electrónica, dan percusión a la historia.

Entre el humor y la tragedia, Macbeth es una representación muy actual en la que cada uno encontrará su propio « cuento ».

A partir de 11 años.

Eine Aufführung und eine schauspielerische Leistung, die beim Festival von Avignon im Jahr 2022 mit stehenden Ovationen gefeiert wurden

Wie kann man die tragische Kraft von William Shakespeares Meisterwerk in einer einzigen Inszenierung zugänglich machen?

In dieser Aufführung wird jede der Hauptfiguren des Originaltextes und des Stücks in ihrer Chronologie durch eine sowohl theatralische als auch musikalische Erzählung in Szene gesetzt.

Die englischen und französischen Lieder sowie die elektronische Musik verleihen der Erzählung eine Perkussion.

Zwischen Humor und Tragödie, Macbeth, eine Aufführung von großer Modernität, in der jede und jeder sein « Märchen » finden wird.

Ab 11 Jahren.

