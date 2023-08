Théâtre, marionnettes, chant / Jeune public : L’heure du thé 6 avenue Fayolle Guéret, 9 février 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Un vide grenier est organisé dans la maison désormais en vente de Mamie Léonie. Suzanne et Jade s’y retrouvent, à l’heure du thé, alors que le temps et la distance les avaient éloignées.

Avant que tout ne disparaisse, elles décident d’ouvrir une dernière fois le cabinet de curiosités de leur grand-mère, connue pour collectionner photographies et objets en tout genre.

Jeune public à partir de 8 ans..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 21:00:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A garage sale is organized in Mamie Léonie?s house, now up for sale. Suzanne and Jade meet there for tea, even though time and distance have kept them apart.

Before everything disappears, they decide to open their grandmother?s cabinet of curiosities one last time, as she was known for collecting photographs and objects of all kinds.

For young audiences aged 8 and up.

Se organiza una venta de garaje en la casa de Mamie Léonie, ahora en venta. Suzanne y Jade se reúnen allí para tomar el té, a pesar de que el tiempo y la distancia las han separado.

Antes de que todo desaparezca, deciden abrir por última vez el gabinete de curiosidades de su abuela, conocida por coleccionar fotografías y objetos de todo tipo.

Para público infantil a partir de 8 años.

In Oma Leonies Haus, das nun zum Verkauf steht, wird ein Flohmarkt veranstaltet. Suzanne und Jade treffen sich dort zur Teestunde, nachdem sie sich durch die Zeit und die Entfernung voneinander entfernt haben.

Bevor alles verschwindet, beschließen sie, ein letztes Mal das Kuriositätenkabinett ihrer Großmutter zu öffnen, die für das Sammeln von Fotografien und Objekten aller Art bekannt war.

Junges Publikum ab 8 Jahren.

