Théâtre : Liabeuf, l’homme aux brassards de fer, tueur de flics 6 avenue Fayolle Guéret, 29 janvier 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Un anarchiste guillotiné va être rejugé à Guéret. L’homme au brassards de fer, « tueur de flics »…

Hiver 1910, Jean-Jacques Liabeuf, 24 ans, ouvrier cordonnier dans le quartier des Halles, est injustement condamné pour proxénétisme par des ripoux de la brigade des mœurs. Il entreprend de laver son honneur par ses propres moyens : des brassards cloutés, une lame affûtée et un révolver. Il devient un légendaire « tueur de flics » dont l’action d’éclat fera de nombreux émules, tout en gagnant la sympathie de la presse révolutionnaire. Après un procès retentissant, son exécution donnera lieu à l’une des plus grandioses émeutes populaires du XXème siècle….

2024-01-29 fin : 2024-01-29 . EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A guillotined anarchist is to be retried in Guéret. The man with the iron armbands, « cop killer »?

Winter 1910, Jean-Jacques Liabeuf, 24, a shoemaker in the Halles district, was unjustly convicted of pimping by some dirty cops from the vice squad. He sets out to clear his name by his own means: studded armbands, a sharp blade and a revolver. He becomes a legendary « cop-killer » whose dazzling actions are emulated by many, while winning the sympathy of the revolutionary press. After a resounding trial, his execution gave rise to one of the greatest popular riots of the 20th century?

Un anarquista guillotinado va a ser juzgado de nuevo en Guéret. ¿El hombre de los brazaletes de hierro, el « asesino de policías »?

En el invierno de 1910, Jean-Jacques Liabeuf, zapatero de 24 años del barrio de Halles, es condenado injustamente por proxenetismo por policías corruptos de la brigada antivicio. Se propone limpiar su nombre con sus propios medios: brazaletes tachonados, una hoja afilada y un revólver. Se convierte en un legendario « asesino de policías » cuyas audaces acciones son emuladas por muchos otros, al tiempo que se gana la simpatía de la prensa revolucionaria. Tras un sonado juicio, su ejecución dio lugar a una de las mayores revueltas populares del siglo XX?

Ein guillotinierter Anarchist wird in Guéret erneut vor Gericht gestellt. Der Mann mit den eisernen Armbinden, der « Polizistenmörder »?

Im Winter 1910 wurde der 24-jährige Jean-Jacques Liabeuf, ein Schuhmacher im Viertel Les Halles, von korrupten Beamten der Brigade des M?urs zu Unrecht wegen Zuhälterei verurteilt. Er macht sich daran, seine Ehre mit seinen eigenen Mitteln reinzuwaschen: mit genagelten Armbinden, einer scharfen Klinge und einem Revolver. Er wird zum legendären « Polizistenmörder », der durch seine Heldentaten viele Nachahmer findet und die Sympathie der revolutionären Presse gewinnt. Nach einem aufsehenerregenden Prozess führt seine Hinrichtung zu einem der größten Volksaufstände des 20. Jahrhunderts

