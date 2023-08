Théâtre : Moi, Antonin Artaud, j’ai donc à dire à la société qu’elle est une petite pute et une pute salement armée… 6 avenue Fayolle Guéret, 23 janvier 2024, Guéret.

Un cri urgent de révolte et de liberté…

A travers ce spectacle, Alain Besset a inventé un choc physique et psychique en sondant l’âme de ce personnage hors normes.

Il se confronte à son hypersensibilité et sa souffrance physique, son besoin agressif et tendre de se débarrasser des sensations religieuses et mystiques dont il ne pouvait s’échapper. Malgré ces éclaircies dans sa clairvoyance intellectuelle, son besoin absolu de l’essence pure, il se transforme peu à peu en un prophète blasphémateur.

Dès 14 ans..

An urgent cry of revolt and freedom?

In this show, Alain Besset creates a physical and psychic shock by probing the soul of this extraordinary character.

He confronts his hypersensitivity and physical suffering, his aggressive yet tender need to rid himself of the religious and mystical sensations from which he could not escape. Despite these flashes of intellectual insight and his absolute need for pure essence, he is gradually transformed into a blasphemous prophet.

From age 14.

¿Un grito urgente de rebelión y libertad?

En este espectáculo, Alain Besset ha creado un choque físico y psicológico al sondear el alma de este personaje extraordinario.

Se enfrenta a su hipersensibilidad y sufrimiento físico, a su agresiva y tierna necesidad de librarse de las sensaciones religiosas y místicas de las que no podía escapar. A pesar de estos destellos de perspicacia intelectual y de su necesidad absoluta de esencia pura, se transforma poco a poco en un profeta blasfemo.

A partir de los 14 años.

Ein dringender Schrei nach Revolte und Freiheit?

In diesem Stück hat Alain Besset einen physischen und psychischen Schock erschaffen, indem er die Seele dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit erforscht.

Er konfrontiert ihn mit seiner Hypersensibilität und seinem körperlichen Leiden, seinem aggressiven und zärtlichen Bedürfnis, sich von religiösen und mystischen Empfindungen zu befreien, denen er nicht entfliehen konnte. Trotz dieser Lichtblicke in seiner intellektuellen Weitsicht, seinem absoluten Bedürfnis nach der reinen Essenz, verwandelt er sich nach und nach in einen blasphemischen Propheten.

Ab 14 Jahren.

