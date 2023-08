Conte et comptines à deux voix / Jeune Public : Le Coq a dit 6 avenue Fayolle Guéret, 12 janvier 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Après son magnifique spectacle « l’homme qui plantait des arbres », notre conteur-boulanger David Linkowski vient planter des fleurs dans nos rêves…

Qui de la poule ou de l’œuf est arrivé le premier ? Eh bien, c’est le coq qui tranche la question. À coups de bec, une patte après l’autre, il chemine et invente le monde tel que nous le connaissons : le vent, la montagne, une étoile, un enfant, une maison… Entre contes, objets et chansons, un spectacle à deux voix pour bricoler le monde en musique, planter des fleurs comme on plante des clous, explorer le goût mystérieux des mots et des choses.

A partir de 3 ans..

2024-01-12 19:00:00.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After his magnificent show « L’homme qui plantait des arbres » (The Man Who Planted Trees), our storyteller-baker David Linkowski comes to plant flowers in our dreams?

Which came first, the chicken or the egg? Well, it’s the rooster who decides. With his beak, one leg after the other, he invents the world as we know it: the wind, the mountain, a star, a child, a house… Between tales, objects and songs, a two-voice show for tinkering with the world to music, planting flowers like nails, exploring the mysterious taste of words and things.

For ages 3 and up.

Tras su magnífico espectáculo « L’homme qui plantait des arbres » (El hombre que plantaba árboles), nuestro cuentacuentos-panadero David Linkowski viene a plantar flores en nuestros sueños?

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues es el gallo quien decide. Con su pico, una pata tras otra, se abre camino e inventa el mundo tal y como lo conocemos: el viento, la montaña, una estrella, un niño, una casa… Con historias, objetos y canciones, este espectáculo a dos voces le permite juguetear con el mundo al ritmo de la música, plantar flores como clavos y explorar el misterioso sabor de las palabras y las cosas.

A partir de 3 años.

Nach seinem wunderbaren Stück « Der Mann, der Bäume pflanzte » pflanzt unser Geschichtenerzähler und Bäcker David Linkowski nun Blumen in unsere Träume?

Wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Der Hahn entscheidet die Frage. Mit seinem Schnabel und einem Bein nach dem anderen erfindet er die Welt, wie wir sie kennen: den Wind, die Berge, einen Stern, ein Kind, ein Haus…. Zwischen Märchen, Objekten und Liedern, ein zweistimmiges Schauspiel, um die Welt mit Musik zu basteln, Blumen zu pflanzen, wie man Nägel einschlägt, und den geheimnisvollen Geschmack von Worten und Dingen zu erforschen.

Ab 3 Jahren.

