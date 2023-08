Théâtre : Swing Heil 6 avenue Fayolle Guéret, 14 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Pris au piège de la folie nationaliste…

Cousins des Zazous en France, les swingjugend ont réellement existé à la fin des années 30 en Allemagne. Ces jeunes amoureux du jazz viennent de milieux assez aisés et refusent d’intégrer les Jeunesses Hitlériennes. Petit à petit, le régime totalitaire nazi, va réprimer ce mouvement. Ainsi, on estime à 100 000 le nombre de jeunes qui seront arrêtés, internés, ou envoyés sur le front Russe, et connaîtront, plus ou moins, de funestes destins.

Voici l’histoire de l’un d’eux….

2023-12-14 fin : 2023-12-14 22:00:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Trapped by nationalist madness?

Cousins of the Zazous in France, the swingjugend really existed in Germany in the late 30s. These young jazz lovers came from relatively well-off backgrounds and refused to join the Hitler Youth. Little by little, the totalitarian Nazi regime cracked down on this movement. As a result, an estimated 100,000 young people were arrested, interned or sent to the Russian front, where their fates were, more or less, disastrous.

Here’s the story of one of them?

¿Atrapados en la trampa de la locura nacionalista?

Primos de los Zazous en Francia, los swingjugend existieron realmente en Alemania a finales de los años treinta. Estos jóvenes amantes del jazz procedían de medios relativamente acomodados y se negaban a ingresar en las Juventudes Hitlerianas. Poco a poco, el régimen totalitario nazi reprimió este movimiento. Como consecuencia, unos 100.000 jóvenes fueron detenidos, internados o enviados al frente ruso, donde sus destinos fueron, más o menos, desastrosos.

He aquí la historia de uno de ellos..

In der Falle des nationalistischen Wahnsinns?

Die Swingjugend ist eine Cousine der Zazous in Frankreich und existierte tatsächlich Ende der 30er Jahre in Deutschland. Diese jungen Jazz-Liebhaber kamen aus recht wohlhabenden Verhältnissen und weigerten sich, der Hitlerjugend beizutreten. Nach und nach unterdrückte das totalitäre Nazi-Regime diese Bewegung. Schätzungsweise 100.000 Jugendliche wurden verhaftet, interniert oder an die russische Front geschickt, wo sie mehr oder weniger schlimme Schicksale erlitten.

Dies ist die Geschichte eines von ihnen?

