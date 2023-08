Spectacle de marionnettes-sac visuel et musical / Jeune Public : Du balai ! 6 Avenue Fayolle Guéret, 8 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Un conte en musique qui dévoile que l’amitié se retrouve aussi sur les trottoirs et dans les maisons en carton.

L’un est cantonnier et se lève chaque matin pour nettoyer la rue avec le plus grand soin. Il aime l’ordre et balaie tout ce qui traîne. L’autre est un SDF qui récupère des rebuts pour s’abriter et préfère passer son temps le nez en l’air, à admirer les oiseaux qui volent dans le ciel. Deux personnages si différents pourront-ils s’entendre ? Entre petites disputes et grandes discussions, une amitié est en train de naître : un univers drôle, sans parole mais plein de vie !

A partir de 5 ans..

6 Avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A musical tale that reveals that friendship can also be found on sidewalks and in cardboard houses.

One is a roadman who gets up every morning to clean the street with the utmost care. He likes order and sweeps up everything that’s lying around. The other is a homeless man who collects scraps for shelter and prefers to spend his time with his nose in the air, admiring the birds flying in the sky. Can these two very different characters get along? Between small arguments and big discussions, a friendship is born: a funny, wordless universe full of life!

For ages 5 and up.

Un cuento musicado que revela que la amistad también puede encontrarse en las aceras y en las casas de cartón.

Uno es un peón caminero que se levanta cada mañana para limpiar la calle con sumo cuidado. Le gusta mantener las cosas ordenadas y barre todo lo que está tirado por ahí. El otro es un vagabundo que recoge basura para refugiarse y prefiere pasar el tiempo con la nariz al aire, admirando los pájaros que vuelan en el cielo. ¿Podrán llevarse bien estos dos personajes tan diferentes? Entre pequeñas discusiones y grandes discusiones, nace una amistad: ¡un universo divertido, sin palabras pero lleno de vida!

A partir de 5 años.

Ein Märchen mit Musik, das zeigt, dass Freundschaft auch auf dem Bürgersteig und in Papphäusern zu finden ist.

Der eine ist Straßenarbeiter und steht jeden Morgen auf, um die Straße mit größter Sorgfalt zu reinigen. Er liebt die Ordnung und kehrt alles zusammen, was herumliegt. Der andere ist obdachlos, sammelt Abfall als Unterschlupf und verbringt seine Zeit am liebsten damit, die Nase in die Luft zu strecken und die Vögel am Himmel zu bewundern. Können zwei so unterschiedliche Charaktere miteinander auskommen? Zwischen kleinen Streitereien und großen Diskussionen entsteht eine Freundschaft: eine lustige Welt ohne Worte, aber voller Leben!

Ab 5 Jahren.

