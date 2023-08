Théâtre : « Les Epoux » 6 avenue Fayolle Guéret, 30 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’histoire, mais avec une grande hache…

Avec « les Époux », de David Lescot, Philippe Labonne exploite tout le jeu du théâtre pour évoquer celui, horrifique et bête, du pouvoir et du hasard. Une farce noire où, si les deux Ceausescu font le pire, les comédiens sont épatants.

Oui, les époux y sont affreux mais aussi drôles et attachants. Oui, ils nous font rire et sont pitoyables ; il n’y a pas de quoi en avoir honte. Rire n’est pas excuser, éprouver de la pitié exprime notre humanité ; pas celle des Ceausescu. Et de toute façon, qu’y a-t-il de plus effroyable que la banalité du mal ?.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 22:00:00. EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



History, but with a big axe?

With David Lescot’s « Les Époux », Philippe Labonne exploits the full range of theatrical possibilities to evoke the horrific and silly game of power and chance. A black farce in which, if the two Ceausescu are the worst, the actors are the best.

Yes, the husbands are awful, but they’re also funny and endearing. Yes, they make us laugh, and they’re pitiful, but that’s nothing to be ashamed of. Laughing is no excuse; feeling pity expresses our humanity, not that of the Ceausescu. And anyway, what could be more appalling than the banality of evil?

¿Historia, pero con una gran hacha?

Con « Les Époux » de David Lescot, Philippe Labonne explota todo el abanico de posibilidades teatrales para evocar el horrible y tonto juego del poder y el azar. Una farsa negra en la que, si bien los dos Ceausescu están en su peor momento, los actores están sobresalientes.

Sí, los maridos son horribles, pero también divertidos y entrañables. Sí, nos hacen reír y dan pena, pero no hay que avergonzarse de ello. Reír no es una excusa; sentir lástima expresa nuestra humanidad, no la de los Ceausescu. Y de todos modos, ¿qué puede haber más espantoso que la banalidad del mal?

Die Geschichte, aber mit einer großen Axt?

In David Lescots « Les Époux » nutzt Philippe Labonne das gesamte Spektrum des Theaters, um das schreckliche und dumme Spiel von Macht und Zufall darzustellen. Eine schwarze Farce, in der die beiden Ceausescus zwar das Schlimmste tun, die Schauspieler aber umwerfend sind.

Ja, die Eheleute sind schrecklich, aber auch lustig und liebenswert. Ja, sie bringen uns zum Lachen und sind erbärmlich; das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Lachen ist keine Entschuldigung, Mitleid zu empfinden ist ein Ausdruck unserer Menschlichkeit, nicht der der Ceausescus. Und überhaupt: Was ist schrecklicher als die Banalität des Bösen?

Mise à jour le 2023-08-23 par Creuse Tourisme