Théâtre d’objets / jeune public : Dans ma maison 6 Avenue Fayolle Guéret, 24 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

La maison, chargée d’imaginaire et théâtre du quotidien…

La compagnie La Clinquaille nous emmène dans la maison d’un tout petit bonhomme.

Une maison qui vit, avec ses habitants, ses objets, ses bruits, ses trésors et ses dangers parfois. La maison dans laquelle l’enfant évolue, grandit et fait ses expériences. La maison pensée comme un territoire qui, en quelque sorte, prolonge son corps.

Tout public dès 1 an

Dans le cadre de Saperlipetons.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. EUR.

6 Avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The house, the stuff of the imagination and the theater of everyday life?

La Clinquaille takes us into the house of a very small man.

A house that lives, with its inhabitants, its objects, its noises, its treasures and sometimes its dangers. A house in which children evolve, grow and experiment. A house conceived as a territory that, in a way, extends his body.

For audiences from 1 year

As part of Saperlipetons

La casa, materia de la imaginación y teatro de la vida cotidiana?

La Clinquaille nos introduce en la casa de un hombre muy pequeño.

Una casa que vive, con sus habitantes, sus objetos, sus ruidos, sus tesoros y a veces sus peligros. Una casa en la que los niños evolucionan, crecen y experimentan. Una casa vista como un territorio que, en cierto modo, prolonga el cuerpo del niño.

Para todos los públicos a partir de 1 año

En el marco de Saperlipetons

Das Haus, ein Ort der Phantasie und des Alltags?

Das Ensemble La Clinquaille nimmt uns mit in das Haus eines kleinen Mannes.

Ein Haus, das lebt, mit seinen Bewohnern, seinen Gegenständen, seinen Geräuschen, seinen Schätzen und manchmal auch seinen Gefahren. Das Haus, in dem das Kind sich entwickelt, wächst und seine Erfahrungen macht. Das Haus ist wie ein Territorium, das in gewisser Weise seinen Körper verlängert.

Für alle Zuschauer ab 1 Jahr

Im Rahmen von Saperlipetons

