Musique Classique : Ad Vitam Record a 20 ans… 6 avenue Fayolle Guéret, 10 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Une soirée de prestige pour fêter ensemble les vingt ans du label de disque creusois…

Installé en Creuse depuis vingt ans, ce label régulièrement salué par la presse pour la qualité artistique et technique de ses productions nous offre un plateau prestigieux de ses plus talentueux artistes.

François Mardirossian, Roustem Saïtkoulov et Maxime Zecchini vous ferons redécouvrir Chopin, Eric Satie, Philip Glass,et vous réservent bien d’autres surprises au cours de cette soirée festive…qui, bien sûr, sera enregistrée par Ad Vitam pour un disque d’anniversaire du label..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A prestigious evening to celebrate the 20th anniversary of the Creuse-based record label?

Based in the Creuse region for the past twenty years, this label, regularly acclaimed by the press for the artistic and technical quality of its productions, offers us a prestigious line-up of its most talented artists.

François Mardirossian, Roustem Saïtkoulov and Maxime Zecchini will rediscover Chopin, Eric Satie and Philip Glass, and have many other surprises in store for you during this festive evening? which, of course, will be recorded by Ad Vitam for the label?s anniversary disc.

Una velada de prestigio para celebrar el 20º aniversario del sello discográfico de Creuse?

El sello, establecido en la región de Creuse desde hace veinte años, elogiado regularmente por la prensa por la calidad artística y técnica de sus producciones, nos propone un prestigioso cartel con sus artistas de más talento.

François Mardirossian, Roustem Saïtkoulov y Maxime Zecchini le presentarán a Chopin, Eric Satie y Philip Glass, y le depararán muchas otras sorpresas durante esta velada festiva… que, por supuesto, será grabada por Ad Vitam para el disco de aniversario del sello.

Ein prestigeträchtiger Abend, um gemeinsam das 20-jährige Bestehen des Plattenlabels aus der Creuse zu feiern?

Das Label, das seit 20 Jahren in der Creuse ansässig ist und von der Presse regelmäßig für die künstlerische und technische Qualität seiner Produktionen gelobt wird, bietet uns eine prestigeträchtige Veranstaltung mit seinen talentiertesten Künstlern.

François Mardirossian, Roustem Saïtkoulov und Maxime Zecchini werden Sie Chopin, Eric Satie und Philip Glass wiederentdecken lassen und Ihnen im Laufe dieses festlichen Abends viele weitere Überraschungen bereiten, der natürlich von Ad Vitam für eine Jubiläumsplatte des Labels aufgenommen wird.

