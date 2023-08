Théâtre-concert : Fragile 6 avenue Fayolle Guéret, 20 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Concert et mise en abyme de la vie de couple…

Un couple se met en scène et interprète l’ultime répétition de « Amours sans détour », leur nouveau concert dédié à l’amour.

Lui en est persuadé, il faut offrir au public de la joie, et proposer une version romantique en portant l’amour comme seul étendard.

Elle n’en démord pas, il faut mettre en scène une tragédie pour permettre aux spectateurs de se délester de leurs angoisses.

Leurs divergences artistiques mettent à jour leurs propres peurs et la fragilité de leur couple, du couple..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert and mise en abyme of married life?

A couple takes to the stage to perform the final rehearsal of « Amours sans détour », their new concert dedicated to love.

He is convinced that the audience must be offered joy, and a romantic version must be offered, with love as its only banner.

She, on the other hand, is adamant that they should stage a tragedy to allow the audience to let go of their anxieties.

Their artistic differences expose their own fears and the fragility of their relationship, of the couple.

¿Concierto y mise en abyme de la vida conyugal?

Una pareja sube al escenario para realizar el último ensayo de « Amours sans détour », su nuevo concierto dedicado al amor.

Él está convencido de que el público debe asistir a una actuación alegre, una versión romántica con el amor como único estandarte.

Ella, en cambio, se muestra inflexible: deben representar una tragedia que permita al público desprenderse de sus angustias.

Sus diferencias artísticas exponen sus propios miedos y la fragilidad de su relación, de la pareja.

Konzert und Abyme des Beziehungslebens?

Ein Paar steht auf der Bühne und führt die letzte Probe von « Amours sans détour » auf, ihrem neuen Konzert, das der Liebe gewidmet ist.

Er ist überzeugt, dass sie dem Publikum Freude bereiten und eine romantische Version mit der Liebe als einzigem Banner präsentieren müssen.

Sie ist der Meinung, dass eine Tragödie inszeniert werden muss, um den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, ihre Ängste abzubauen.

Ihre künstlerischen Differenzen bringen ihre eigenen Ängste und die Zerbrechlichkeit ihrer Beziehung, des Paares, ans Licht.

