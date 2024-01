SORTIE CROQUIS AVEC PAOLA GRENDENE 6 avenue du monument Saint-Jean-de-Fos, mardi 27 février 2024.

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:30:00

Avec Paola Grendene, participez à une sortie carnet de croquis en extérieur. Apprentissage des techniques d’observation d’un sujet, techniques de dessin.

Carnet, crayon à papier et gomme non fourni. (Tout niveaux).

Rendez-vous à l’accueil d’Argileum à St Jean de Fos

6 avenue du monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



