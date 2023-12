SORTIE CARNET CROQUIS – PAOLA GRENDENE 6 avenue du monument Saint-Jean-de-Fos, 20 février 2024, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-20 16:30:00

Avec Paola Grendene, participez à des ateliers d’initiation à l’aquarelle pour apprendre à réaliser des dessins avec cette peinture à l’eau aux pigments si particuliers..

Mardi 20 février : Atelier découverte. Apprentissage des techniques de bases de l’aquarelle, travail de l’humide et du sec. Apprentissage des techniques de dessin. Support, sujet, aquarelle, pinceaux, crayon et gomme fournis. (Niveau débutant).

Mardi 27 février : Sortie carnet de croquis en extérieur. Apprentissage des techniques d’observation d’un sujet, techniques de dessin. Carnet, crayon à papier et gomme non fourni. (tous niveaux).

6 avenue du monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



