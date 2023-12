JEU D’ENQUETE – MISSION ARGILEUM 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Participez à l’enquête « Mission Argileum ». Trouvez les indices laissés dans l’espace scénographique d’Argileum pour résoudre l’enquête. Le but ? Retrouver l’objet révolutionnaire que le potier d’Argileum a créé avant de disparaître, avant d’avoir pu déposer un dossier de demande de brevet.

A partir de 8 ans. EUR.

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

