ATELIER DE MODELAGE ET DE TOURNAGE A ARGILEUM 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 13 février 2024, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-23

Argileum vous propose des ateliers de modelage et de tournage autour de l’argile sur différentes thématiques..

Argileum vous propose des ateliers de modelage et de tournage autour de l’argile sur différentes thématiques.

Profitez des ateliers modelages avec, les mardis « Ateliers calendrier perpétuel », les mercredis « Ateliers bol de dés » et les jeudis « Ateliers bougeoirs ».

L’animateur potier vous guide dans les étapes de la fabrication de l’objet. A l’issue de l’atelier vous pouvez emporter votre création ou la laisser pour une cuisson (délais 3 semaines environ). Les ateliers sont adaptés aux plus petits avec l’aide d’un adulte participant lui aussi à l’animation.

Les ateliers d’initiation au tournage auront lieu les vendredis.

Laissez-vous surprendre par la terre, ses textures et sa maîtrise lors de cette première initiation au tournage.

EUR.

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT