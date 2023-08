EXPOSITION APRÈS LES VENDANGES – ARGILEUM 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 13 octobre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Cette année Argileum accueille le projet départemental « L’odeur du vent sur les cailloux ».

Une étape artistique le long de la Passa Meridia. Sur le bord du chemin de randonnée qui parcourt la terre héraultaise, l’atelier de potier devient une halte pour découvrir les oeuvres poétiques d’Armelle Caron, David Lagarde, Agnès Fornells, et Caroline Perrin..

2023-10-13 fin : 2023-11-05 . .

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



This year, Argileum welcomes the departmental project « L’odeur du vent sur les cailloux ».

An artistic stop along the Passa Meridia. On the edge of the hiking trail that criss-crosses the Hérault countryside, the potter’s studio becomes a stopover to discover the poetic works of Armelle Caron, David Lagarde, Agnès Fornells and Caroline Perrin.

Este año, Argileum acoge el proyecto departamental « L’odeur du vent sur les cailloux ».

Una etapa artística a lo largo del Passa Meridia. Al borde de la ruta de senderismo que atraviesa la campiña del Hérault, el taller del alfarero se convierte en una parada para descubrir las obras poéticas de Armelle Caron, David Lagarde, Agnès Fornells y Caroline Perrin.

Dieses Jahr ist Argileum Gastgeber des Projekts des Departements « L’odeur du vent sur les cailloux » (Der Geruch des Windes auf den Steinen).

Eine künstlerische Etappe entlang der Passa Meridia. Am Rande des Wanderwegs, der durch die Erde des Hérault führt, wird die Töpferwerkstatt zu einem Zwischenstopp, um die poetischen Werke von Armelle Caron, David Lagarde, Agnès Fornells und Caroline Perrin zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT