HOMMAGE À ANDRÉ MIQUEL 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Après-midi d’hommage à André Miquel, organisée par l’association « lo Picart » qui se déroulera dans les jardins d’Argileum, avec la collaboration des acteurs du TPVH et de l’école de musique intercommunale..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . .

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Afternoon tribute to André Miquel, organized by the « lo Picart » association, to be held in the Argileum gardens, in collaboration with the TPVH and the intercommunal music school.

Tarde de homenaje a André Miquel, organizada por la asociación « lo Picart », que se celebrará en los jardines del Argileum, en colaboración con el TPVH y la escuela de música intercomunal.

Nachmittags Hommage an André Miquel, organisiert von der Vereinigung « lo Picart », die in den Gärten von Argileum stattfindet, in Zusammenarbeit mit den Akteuren des TPVH und der interkommunalen Musikschule.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT