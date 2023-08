JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDÉE ARGILEUM 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

A l’occasion des journées européennes du patrimoine venez visiter Argileum : Accompagné d’un guide, vous suivez les étapes de fabrication d’une pièce de céramique..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, come and visit Argileum: Accompanied by a guide, you’ll follow the steps involved in making a piece of pottery.

Venga a visitar Argileum con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Acompañado por un guía, podrá seguir los pasos de la elaboración de una pieza de cerámica.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes besuchen Sie Argileum: In Begleitung eines Führers folgen Sie den Schritten zur Herstellung eines Keramikstücks.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT