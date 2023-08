JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDEE DE SAINT-JEAN-DE-FOS 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Découvrez le village de Saint-Jean-de-Fos qui abrite une tradition vieille de plus de 600 ans : la poterie vernissée.

En sillonnant ses ruelles étroites et sinueuses, vous découvrirez son centre historique circulaire, l’église Saint-Jean, ses maisons de village typiques où la sobriété de la pierre calcaire se trouve parsemée de touches de céramiques vertes..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Discover the village of Saint-Jean-de-Fos, which is home to a 600-year-old tradition: glazed pottery.

While walking through its narrow and winding streets, you will discover its circular historical center, the Saint-Jean church, its typical village houses where the sobriety of the limestone is scattered with touches of green ceramics.

Descubra el pueblo de Saint-Jean-de-Fos, cuna de una tradición que se remonta a más de 600 años: la alfarería vidriada.

Paseando por sus estrechas y sinuosas calles, descubrirá su centro histórico circular, la iglesia de Saint-Jean y sus típicas casas de pueblo donde la sobriedad de la piedra caliza se salpica con toques de cerámica verde.

Entdecken Sie das Dorf Saint-Jean-de-Fos, das eine über 600 Jahre alte Tradition beherbergt: die glasierte Töpferei.

Wenn Sie durch seine engen, gewundenen Gassen gehen, entdecken Sie sein kreisförmiges historisches Zentrum, die Kirche Saint-Jean und seine typischen Dorfhäuser, in denen die Schlichtheit des Kalksteins mit grünen Keramikakzenten durchsetzt ist.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT